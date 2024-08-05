天哥本季首轟 5打點逆轉猿

郭天信。（味全龍隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕樂天桃猿隊洋投威能帝傷癒復出首戰，作客花蓮遭到味全龍隊郭天信痛擊。連同6局個人本季首轟在內，郭天信單場雙安都是長打、猛灌5打點，幫助球隊5:3逆轉勝樂天。

威能帝昨役以前，上次出賽是7月13日面對台鋼雄鷹，當時他僅投1.2局，因試圖攔截平飛球弄傷手指，被迫提前退場，明星賽後仍休養一段時間，昨才復出。

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猿隊開路先鋒林立，昨個人生涯第6度擊出首局首打席全壘打，6支當中2支是面對昨龍隊先發投手林子昱，林立開轟一度幫助球隊領先。

前4局，威能帝完全壓制對方，龍隊的首安要到4局下2出局吉力吉撈．鞏冠敲安才出現，威能帝接著保送蔣少宏，郭天信的適時安打，讓前天遭完封的龍隊跨場睽違14局再次有得分進帳，帶有2分打點。

6局下，威能帝再次遇到壘上兩位跑者危機，面對郭天信前，猿隊教練團還喊暫停，但威能帝投出的首球，就被郭天信擊成3分砲，龍隊一舉逆轉。

龍隊本週遠征花蓮，前2場客場和台鋼雄鷹打成1勝1敗，週末作東則和樂天打成2勝1敗。賽後，登上MVP頒獎台的郭天信說，今年首轟讓球迷等比較久，有些不好意思，也感謝教練團協助調整，包括總教練葉君璋、打擊教練張建銘和新到任的外籍打擊教練克魯茲。

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