晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

天哥本季首轟 5打點逆轉猿

2024/08/05 05:30

郭天信。（味全龍隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕樂天桃猿隊洋投威能帝傷癒復出首戰，作客花蓮遭到味全龍隊郭天信痛擊。連同6局個人本季首轟在內，郭天信單場雙安都是長打、猛灌5打點，幫助球隊5:3逆轉勝樂天。

威能帝昨役以前，上次出賽是7月13日面對台鋼雄鷹，當時他僅投1.2局，因試圖攔截平飛球弄傷手指，被迫提前退場，明星賽後仍休養一段時間，昨才復出。

猿隊開路先鋒林立，昨個人生涯第6度擊出首局首打席全壘打，6支當中2支是面對昨龍隊先發投手林子昱，林立開轟一度幫助球隊領先。

前4局，威能帝完全壓制對方，龍隊的首安要到4局下2出局吉力吉撈．鞏冠敲安才出現，威能帝接著保送蔣少宏，郭天信的適時安打，讓前天遭完封的龍隊跨場睽違14局再次有得分進帳，帶有2分打點。

6局下，威能帝再次遇到壘上兩位跑者危機，面對郭天信前，猿隊教練團還喊暫停，但威能帝投出的首球，就被郭天信擊成3分砲，龍隊一舉逆轉。

龍隊本週遠征花蓮，前2場客場和台鋼雄鷹打成1勝1敗，週末作東則和樂天打成2勝1敗。賽後，登上MVP頒獎台的郭天信說，今年首轟讓球迷等比較久，有些不好意思，也感謝教練團協助調整，包括總教練葉君璋、打擊教練張建銘和新到任的外籍打擊教練克魯茲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。