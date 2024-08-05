奧運》羽球連2屆奪金 麟洋配奇幻旅程

中華電信在台北火車站大廳搭設大型電視牆轉播奧運羽球金牌戰賽事，數百位民眾齊聚一堂為麟洋配加油。（記者蔡思培攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣黃金男雙李洋／王齊麟昨在巴黎奧運羽球男雙金牌戰激戰3局，擊敗中國梁偉鏗／王昶，完成二連霸，為奧運羽球史上首對完成衛冕的組合，也是繼舉重女將許淑淨後，首次有台灣選手在奧運連兩屆奪金。

台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟寫下奧運2連霸偉業，再創隊史紀錄。（特派記者陳志曲攝）

李洋、王齊麟過去是國中同學，卻未有過合作經驗，直到2018年婕斯盃才首度搭檔，加上陳宏麟退休，成為兩人合作契機。不過，當時李洋隸屬於合庫球團，王齊麟則是土銀球團成員，歷經一番波折才催生出這組台灣最強男雙。

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個性大相逕庭的麟洋配，自2019年起合作便打出不俗化學效應，首場國際賽西班牙大師賽就勇奪冠軍，2021年泰國3站賽事連掃3冠，東京奧運一舉摘金，為台灣史上首面羽球奧運獎牌。

東奧登頂後 陷低潮遭質疑

回憶起東奧的奇幻之旅，李洋、王齊麟都感到不可思議，在沒人看好的情況下，一路過關斬將摘金，完成許多名將都沒能完成的目標。不過，爬上生涯顛峰後，等待麟洋配的，卻是看不見盡頭的低潮。

東奧一戰成名後，李洋／王齊麟成為各路好手鎖定對象，打法、戰術一一被破解，兩人又輪流出現傷勢，東奧後僅在去年日本公開賽奪冠、杭州亞運摘銅，還被不少酸民在網路上「指教」，身心背負極大壓力。

李洋：應該沒人看好我們

重返五環殿堂，麟洋配在小組賽就面臨極大考驗，不只要多打一場，對手日本、中國和丹麥組合都是世界前10高手，李洋坦言，「應該沒人看好我們能奪牌。」

不過，麟洋配再度突破自我，先從小組賽突圍，又拍下泰國蘇博／吉丁努彭、丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森和中國隊，最終豪取奧運跨屆12連勝，完成連兩屆奪金里程碑。

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