奧運》在台沒場地練 張筑涵/吳少璿晉32強

張筑涵（見圖中）、吳少璿在極限激流越野項目，挺進32強。 （美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣輕艇好手張筑涵、吳少璿在巴黎奧運新增的極限激流越野項目，雙雙從復活賽脫穎而出、挺進32強預賽，每一步都是我國在極限激流項目的新頁。

只要獲得輕艇奧運資格的選手都能參加極限激流越野，不過由於是新項目，台灣沒有場地訓練，張筑涵、吳少璿只能在巴黎抽空練習，兩人都在計時賽完賽，成功進軍對抗賽，張筑涵計時賽繳出76秒58，更是亞洲第一。

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分組對抗賽同組選手一起從跳台出發，先進行1次360度愛斯基摩迴旋後，接著通過綠色的順向桿與紅色的逆向桿，過程必須與對手卡位比速度，場面相當刺激。

表姐弟雙雙從復活賽殺出

張筑涵對抗賽拿下分組第3、沒能直接晉級，不過她在敗部復活階段，成功超車日本選手岡崎遙海，以分組第2取得32強預賽門票，賽後直言這個新項目好玩又刺激。

26歲的吳少璿初登五環殿堂，雖然在主力輕艇激流男子K1項目止步預賽，但他相當享受在花都的每一刻，極限激流2次出發都對著轉播鏡頭比出知名動漫的手勢，引發不少熬夜隔海收看比賽的台灣網友討論，他在分組對抗賽一樣排在第3名，復活賽成功拚出分組第2，與表姐張筑涵攜手挺進32強。

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