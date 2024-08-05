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巴黎現場直擊》安檢強刪記者照片 李洋爸來集氣

2024/08/05 05:30

飛赴巴黎的李洋爸爸（中）在賽前和兒子同框為他加油。
（球迷提供）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕李洋／王齊麟將和世界排名第一的中國組合梁偉鏗／王昶爭金，賽前台灣球迷在場外集結，有球迷主動發送奧會會旗，並且自己創作加油口號，雖然無法夾帶國旗，在觀眾席上高喊「Taiwan加油」，沒有人在喊「中華隊」，與中國隊的「中國加油」有所區隔，氣氛熱列令人動容。

球迷自製海報都經嚴格檢查，連有乖乖圖樣的海報也被丟掉。
（球迷提供）

羽球金牌戰前大會安檢超級嚴格，安檢門出動翻譯機掃描中文標語，有「台灣」意象的文字與圖騰都被沒收，每個人的包包都被徹底翻遍，媒體記者在一旁拍攝，工作人員竟強勢要求記者刪除照片，親自檢視照片已刪除才放行，不過台灣球迷還是情緒激昂進場加油。有球迷自製的「乖乖」圖像海報，因背面有小小的台灣字樣也被沒收。

台灣粉絲進場遭保全搜查標語。（特派記者陳志曲攝）

大部分球迷都花了200歐元（台幣約7200元）以上買冠軍戰門票，李洋的爸爸李峻淯也在人群中，結識了一同為台灣加油的球迷，連洋爸都有球迷搶著合照，李峻育表示，李洋從開始打球的那一支球拍，到現在為止，每一支球拍線都是他穿的，讓李洋帶著父親滿滿的愛出征。

李峻育專程到巴黎為愛子加油，李峻育表示，除了金牌戰，他還看了準決賽，不過前一場預賽對中國的另一組合沒買到票好可惜，他說，票好貴又很難買，但一切都很值得。

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