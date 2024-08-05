奧運》唐嘉鴻的高光時刻 今晚搶金

唐嘉鴻在今晚的體操單槓決賽將全力搶金。 （資料照，特派記者王元鴻攝）

中國張博恆是頭號假想敵

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕晉級巴黎奧運體操單槓決賽的唐嘉鴻今天上陣爭奪金牌，教練翁士航曾預言，唐嘉鴻近況非常好，可能能在決賽演出最佳表現，至於要使用哪一個難度的套路應戰，讓「亞洲貓王」躍身「世界貓王」，翁士航說：「嘉鴻狀況很好，因各國選手都有不同策略，我們還在評估中。」

唐嘉鴻今晚將在單槓決賽登場，他資格賽以6.3難度分出賽，表現近乎完美以第2名晉級決賽，達到預設目標，資格賽排名第1的中國張博恆，則搬出6.5難度套路，獲15.133分，他也是唐嘉鴻挑戰金牌的頭號假想敵。翁士航表示，預賽結束後這一個星期，唐嘉鴻的訓練節奏和生活模式，與前8場國際賽都一樣，狀態良好。

請繼續往下閱讀...

可望以高難度套路拚決賽

翁士航先前評估資格賽結束後，還有時間把狀態調整到最佳，預言唐嘉鴻的「高光時刻」即將出現，有望在決賽挑戰難度6.8分套路，但要以6.8或6.5難度套路上陣，就看當天實際狀況，並且應對競爭對手調整策略。27歲的唐嘉鴻曾在奧運殿堂遭到挫敗，去年遭逢阿基里斯腱嚴重傷勢，神奇復出後不斷出國比賽磨練，今天有機會再站上運動生涯的峰頂。

舉重女神郭婞淳週四登場

台灣代表團最後出發的舉重隊，東京奧運金牌郭婞淳抵達巴黎後，每日訓練調整時差，教練林敬能表示，在巴黎的訓練調整狀況不錯，都好的方向走，代表團租用的運動中心對訓練安排幫助很大，可以按自己設定的訓練節奏進行，郭婞淳參加女子59公斤量級賽事，比賽8月8日登場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法