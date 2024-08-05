花都狂想曲》被消失的「Taiwan」讓台灣更耀眼

台灣留學生號召粉絲一同進場挺麟洋配。 （特派記者陳志曲攝）

到底有多怕看見台灣！

巴黎奧運男子羽球雙打金牌戰，台灣男雙「麟洋配」王齊麟、李洋對決中國組合梁偉鏗、王昶，這一場大戰的比賽張力，不只在羽球場內，會場外的角力，正是兩岸關係的縮影，在國際舞台上，中國超怕讓世界看見台灣，卻讓台灣的能見度更高，更能理解台灣面臨的處境。

麟洋配與中國對手賽前，觀眾進場的安檢門如臨大敵，安全人員將入場觀眾攜帶的包包徹底翻遍，所有旗幟、標語都嚴格檢查，甚至出動翻譯，掃描球迷自製看板上的標語，翻譯成法文，如果有「台灣」意象的物品，一律沒收丟掉，在民主政治極為深化的法國，卻發生如此反民主的做法，球迷入場安檢門工作人員可能經過長久「勤前訓練」，來執行這項工作，何其荒謬可笑。

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駐法代表吳志中出使法國6年，他將完成外派任務，奧運結束後將返國屨而擔任外交部次長，他駐法任期剛好與巴黎奧運的籌備工作期完全重疊，對於奧運期間台灣球迷有些遭到「反民主」式的對待，吳志中說，中國在世界上打壓台灣的手段之一，就是利用國際組織施壓，在奧運比賽會場對台灣支持者的控制就是最明顯的例子。

面對中國戰狼在法國的強勢撒野，吳志中說，很多事件也許看起來中國保住他們要的面子，例如巴黎奧運同時進行的「文化奧運」，原本台灣的空間命名「Taiwan」館，後來被迫改為「Chinese Taipei」，這是國際迫於中國壓力現實的一面，但在折衝的過程中，讓法國各界更理解台灣的處境，開幕時法國政要也都來了，台灣藝術表演團體在文化奧運有近60場演出，透過文化藝術演繹台灣的優質形象，台灣可以獲得更多支持。

奧運會場上對台灣意象的打壓，不過台灣球迷依舊意志堅定，情緒高昂，把辛苦自製海報被沒收的怒力，全部在場上發洩出來，高喊心中沒收不了的「Taiwan」，如同吳大使所言「讓世界看台灣的眼神不一樣！」

（特派記者王元鴻）

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