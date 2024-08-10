奧運》專注場上敵人 林郁婷準備好了

林郁婷明晨將挑戰台灣史上首面拳擊奧運金牌。（資料照）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕即使面對性別爭議紛擾，「台灣拳后」林郁婷仍堅定心志，闖進巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌戰，台灣時間明天凌晨3點半將對決20歲的波蘭女將賽琳梅塔，挑戰台灣史上首面拳擊奧運金牌。

28歲的林郁婷生涯寫下不少輝煌紀錄，不僅拿過亞錦賽、世錦賽金牌，還是我國史上首位奪下亞運金牌的女拳手，樹立各種里程碑。

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明凌晨爭金

對抗20歲波蘭女將

揮別東京奧運一戰出局的陰霾，林郁婷這回前進花都，卻又無端捲入性別爭議風波，引發全球關注。

金牌戰碰上年輕的賽琳梅塔，教練曾自強絲毫不敢大意，他強調，「對手的速度、出拳速度和反擊節奏確實做得不錯，她可以打到這邊，身心狀態應該都是很優秀的選手，但我相信郁婷會發揮得更好。」

不過，還未正式到擂台上較量，賽琳梅塔先另闢戰場，她在IG上轉發梗圖，疑似嘲諷林郁婷性別爭議風波，引發網友不滿，她也放話對於金牌戰相當期待，不會害怕任何人，要把決賽當成一般比賽。

感冒已無大礙

不受外界紛擾影響

對於波蘭對手動作頻頻，曾自強認為，不需要受她影響，保持自己節奏即可，他也希望林郁婷平常心面對，「越是重要關頭越是保持平常心，吃好喝好睡好，現在繼續在訓練中心做賽前訓練和模擬方式，一切都很好。」

不過，林郁婷4強戰時感冒抱病上場，曾自強透露，症狀不嚴重，只是聲音沙啞，讓她多休息一下就好，對比賽不影響。

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