反擊國際拳總 第一步警告函收效

林郁婷明晨將在全台集氣支持下，全力爭金。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕無端捲入性別爭議風波的林郁婷，頂住壓力挺進巴黎奧運拳擊女子57公斤級決賽，明天凌晨將爭奪金牌，體育署昨再度強調政府要當選手後盾，力挺林郁婷並做好提告國際拳總（IBA）的準備。

IBA因貪腐不公且管理失當被孤立，為了反擊國際奧會（IOC），奧運期間小動作不斷，甚至不惜惡意中傷選手，企圖干擾賽事，日前召開的國際記者會，莫須有指控林郁婷及阿爾及利亞女將凱莉芙，卻始終無法提出實質證據，更被IOC及各國媒體痛批是場鬧劇。

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體育署表示，在總統賴清德指示下，已委請法國當地台僑律師發出警告函，提醒IBA揭露林郁婷個人醫療隱私與資訊屬非法行為，目前達到預期效果，後續還將與選手、律師及IOC共同討論，如何向IBA提告。

體育署長鄭世忠透露，為避免林郁婷出賽受影響，這幾天積極協助並保障她心理、生理及訓練所需，專心備戰爭取最佳成績。

鄭世忠也協調中華奧會多次主動與IOC開會，取得IOC對林郁婷堅定支持的立場，並呼籲外界理解，「既然IOC已完全確認林郁婷的參賽資格，就不需要再去揭露隱私，更不用理會其他不相關組織與個人所散發的錯誤訊息。」

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