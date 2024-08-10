奧運》郭婞淳依舊頂尖 笑中帶淚不言退

郭婞淳（左）與團隊分享銅牌的喜悅和榮耀。 （特派記者王元鴻攝）

［特派記者王元鴻/巴黎報導］「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級奪下銅牌，帶著滿身傷勢連3屆奧運奪牌，寫下台灣第一紀錄。儘管最後一把只差銀牌1公斤，她仍力拚金牌，精神可嘉。回顧參加今年奧運的歷程，她的笑容時而被淚水淹沒，她說：「不完美但很真實。」

銀牌得主加拿大選手查隆（前）在站上頒獎台前，特地走去擁抱郭婞淳。（特派記者陳志曲攝）

東京奧運風光摘金後，郭婞淳因腰傷和腿傷長期陷入低潮，近半年才慢慢找到訓練模式，說服自己與傷勢「作朋友」，還帶著自己的睡墊到選手村，她說：「晚上睡覺要依賴睡墊去調整睡姿，避免腰部疼痛，才能充分休息。她特別感謝教練團和醫療團隊，「沒有他們，我不可能走到這裡，要感謝的人太多了。」

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幸好腰傷沒搶戲

最感謝教練、醫療團隊

為避免傷勢加劇，郭婞淳挺舉上翻和挺起的動作，練習時都是分開進行，過去就是因為這個連貫動作造成腰部受傷，不過這次出賽時身體狀況還不錯，至少熱身時沒有痛，她說：「其實還滿有機會的，137公斤練習時從未完成，比賽時一下就翻起來了，可惜上挺沒做好，讓大家失望了。」

按照郭婞淳和教練林敬能的作戰策略，第一把先顧基本面，「從銅牌起跳，第二把爭取銀牌，最後一把就是金牌。」她說，其實是滿有機會的，「就是抓舉的第二把和挺舉第一把都有點可惜，所以後面就有點像火車脫軌。」

30歲的郭婞淳帶傷上陣，抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤，依舊維持頂尖，抓舉成績甚至比東奧時更好。關於未來的生涯規畫，她表示，年底的世錦賽還有報名，看傷勢狀況要不要出賽，至於2028年洛杉磯奧運，「如果我還能練，那也許就還有可能。」還不會輕易言退。

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