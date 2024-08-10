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體育 2024巴黎奧運 花都大進擊

花都狂想曲》這面銅牌 已超越金牌的意義

2024/08/10 05:30

郭婞淳生涯在奧運拚得1金2銅，連3屆奪牌，寫下台灣空前紀錄。
（特派記者陳志曲攝）

18歲首次登上倫敦奧運，「舉重女妽」郭婞淳在相隔12年後的巴黎奧運，生涯第四次進入五環殿堂，已過30，在奧運拚得1金2銅，成就斐然，12年過去了，也是少女的似水年華。

在賽後記者會上， 一名外國記者提問關於這些年來的訓練生活心得，郭婞淳說：「當一個運動員，生活必須非常自律，不斷訓練、參加比賽。」她的舉重生涯戰果輝煌，所有大賽殊榮盡數收入囊中，這些大大小小的賽事，串連起來就是她全部的生活歷程。

郭婞淳回覆媒體的答案簡單明確，卻是最做難到的，特別是要持續10幾年，且都要維持在相對顛峰狀態，必須控制體重，加上必須注意禁藥問題，絲毫都不能放縱，甚至連最基本的喝水都要注意。

舉重不像一般競技運動，有對戰的對手可以交流，或像球類運動練習、比賽時還有些娛樂性和刺激性。舉重只能在封閉的訓練環境中，反覆握著冷冰冰的槓柃舉起、放下，從中練習肌肉力量運作的慣性技巧，而身體在不斷追求突破的過程中，不斷承擔超過負荷的重量，超越界線就是一道道難以復元的傷勢，不斷累積。

從18歲之前，郭婞淳早就過這樣的生活，才能登上奧運殿堂，18歲之後的女生，一樣過著相同也許早已習慣的生活，為著奧運金牌的目標一路向前，心無旁騖，拿到奧運金牌完成獎牌大滿貫，在這之後，她的身體和心靈考驗已到達臨界點，最終她又跨過障礙，對於舉重生涯和人生昇華到另一個層次的體悟。

郭婞淳這面銅牌，代表的不只是台灣代表團獎牌榜的一個數字增減，它早已超越金牌的意義，不管她舉起或失敗的瞬間，都讓無數人感動落淚。年華似水，生命歷程的堅韌與榮耀，郭婞淳的精神總是讓人們有所啟發。（特派記者王元鴻）

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