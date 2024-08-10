奧運》柯瑞無懸念封神 第4節救活美國

前NBA球星P.加索（中）昨也現身男籃4強賽場邊，與美國女籃球星柏德（右二）及美國女足球星拉皮諾（右一）一同觀戰。（特派記者粘藐云攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國男籃昨在巴黎奧運4強賽遭遇空前危機，前3節打完還落後13分，第4節由合計51次入選NBA明星賽的柯瑞、詹姆斯、杜蘭特、恩比德等巨星挺身而出，最終以95：91逆轉塞爾維亞，金牌戰將連兩屆上演美國、法國大戰。

柯瑞全場飆進9顆三分球，進帳36分，率美國隊在末節大反攻逆轉塞爾維亞，驚險晉級金牌戰。（取自美國男籃官網）

驚奇大逆轉 連兩屆與法爭金

全場最多17分落後的美國隊第4節展開驚人反撲，單節狂轟32分翻轉戰局。生涯10度入選NBA明星賽的柯瑞第一節攻下18分，全場飆進9顆三分球，進帳36分，是美國能保持競爭力的關鍵人物，杜蘭特用「神」形容柯瑞的表現。

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7度入選明星賽的恩比德斬獲19分，他在末節展現強大攻擊能力，拿下9分的杜蘭特，第4節進帳7分，包括倒數34秒的中距離跳投，更將對手一槍斃命，他生涯在奧運累積503分，成為史上第8位奧運男籃「500分俱樂部」成員。

詹姆斯大三元 KD奧運攻破500分

39歲的詹姆斯貢獻16分、12籃板、10助攻，繼2012年倫敦奧運對澳洲之戰後，再度在奧運締造大三元，也是首位在奧運完成兩次大三元的球員。他透露，這場是迄今最艱難的戰役，他在第4節盡力拿出進攻侵略性，加上其他隊友挺身而出，一起拿下勝利。

上屆銀牌法國昨4強戰前3分鐘打得荒腔走板，但憑藉強悍防守逐步收復失土，並讓2023年世界盃冠軍德國第2節僅拿8分，最終以73：69獲勝，自1948、2000、2024年後第4次晉級金牌戰，他們在東京奧運金牌戰以5分差敗給美國，本屆要在主場奪下隊史首面金牌。

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