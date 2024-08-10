拿莫美技奪MVP 艾璞樂竊喜

拿莫．伊漾（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕拿莫．伊漾昨上演「空中抓小鳥」的美技守備，讓味全龍從滿壘的最大危機全身而退，吳東融在攻守交換後立刻打回超前分，味全最終以2：1險勝富邦悍將，下半季戰績追平富邦並列第4，拿莫憑藉關鍵守備獲選單場MVP。

味全6局上剛靠吉力吉撈．鞏冠陽春彈扳平，艾璞樂6局下卻在2出局後連投3個保送讓富邦攻佔滿壘，纏鬥10球被蔣智賢擊出強勁平飛球，眼看要飛越一壘形成長打，拿莫原地跳起把球抓進手套，7局上情勢再次轉向，王順和敲安後盜上二壘，吳東融適時建功助味全首次超前。

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「我MVP喔？」拿莫指出，蔣智賢已有2個界外球打向一壘，蹲捕的吉力吉撈也提醒會配內角球，讓他早就做好球會打來的準備，看球飛來的瞬間就是本能反應，想到總教練說過要低調一點，確定接到後興奮一下下就好，「剛好長得比較高，這禮拜已這樣接2次了。」

總教練葉君璋表示，拿莫那個美技當然沒有話講，他的守備本來就很好，只是亞洲不太習慣他那種身材站游擊，「大家不要被他的身材騙了！」

吳東融自6月16日起出賽14場僅敲2安，這場就打2支，睽違近2個月再次出現打點，他表示，7局上沒想太多，設定好想打的球，剛好掌握投手失投，6局下滿壘多少有點緊張，但艾璞樂是有經驗的投手，當下大家都很專注，相信可以守住，「MVP給拿莫，很好啊，我咖啡省起來。」

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