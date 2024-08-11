還有驚喜…巴黎奧運明凌晨閉幕 台灣至少7獎牌 僅次上屆東奧

霹靂舞首度成為奧運正式項目，24歲的孫振昨晚在小組循環賽登場，也是本屆台灣代表團最後一位亮相的選手。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕二○二四巴黎奧運台灣時間明天凌晨三點將在法蘭西體育場舉行閉幕式，台灣代表團今年確定至少拿下七面獎牌，寫下史上次佳，僅次於上屆東京奧運的十二面獎牌。

台灣代表團今年共派出六十名好手出賽，羽球男雙好手李洋／王齊麟連兩屆奧運奪金，「亞洲貓王」唐嘉鴻摘下體操男子單槓銅牌，「舉重女神」郭婞淳也收下舉重女子五十九公斤級銅牌，連三屆奪牌也是台灣奧運史上第一人。

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拳擊隊勇奪3牌 表現最出色

今年以拳擊隊表現最出色，陳念琴、吳詩儀都獲得銅牌，林郁婷則闖進金牌戰，再添一面獎牌。射擊好手李孟遠射下男子定向飛靶銅牌，也是我國史上首面射擊奧運獎牌，寫下歷史。

今年奧運開幕式由羽球一姊戴資穎和霹靂舞好手孫振掌旗，閉幕式由誰扛起重任成為焦點。由於多數台灣代表團成員已返國，閉幕當天留在巴黎的僅剩田徑、拳擊及霹靂舞隊，「台灣拳后」林郁婷的呼聲相當高，待團本部內部討論後才會公布人選。

開幕式表演沿著塞納河畔舉行，搭配運動員遊河進場，別出心裁的巧思驚艷全球，閉幕式又會帶給全球觀眾什麼驚喜也受到矚目。閉幕式將在可容納八萬人的法蘭西體育場舉行，其中巴黎交棒給下屆主辦城市洛杉磯的橋段中將有彩蛋。

外媒指出，美國影星湯姆克魯斯將現身巴黎，可能以繩索垂降的方式，重現《不可能的任務》場面，披著奧運五環旗出現在法蘭西體育場。另外，包含美國饒舌歌手史努比狗狗、法國的空氣樂團和鳳凰樂團都可能參與演出。

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