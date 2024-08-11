晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

奧運》擊破性別爭議 凱莉芙奪金捍衛尊嚴

2024/08/11 05:30

陷入性別爭議的凱莉芙，昨為阿爾及利亞奪下奧運女子拳擊首金，並再次宣告自己就是「女人」！（路透）陷入性別爭議的凱莉芙，昨為阿爾及利亞奪下奧運女子拳擊首金，並再次宣告自己就是「女人」！（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷、凱莉芙，在巴黎奧運期間因性別爭議成為話題人物，凱莉芙昨在拳擊女子66公斤級金牌戰以5：0打敗中國楊柳，為阿爾及利亞奪下奧運女子拳擊首金，並再次宣告自己就是「女人」！

凱莉芙親吻奧運金牌。（路透）凱莉芙親吻奧運金牌。（路透）

再次宣告自己是女人！

凱莉芙、林郁婷去年世錦賽遭國際拳總（IBA）取消參賽資格，但IBA迄今都無法提出相關證據說明，兩人都滿腹委屈，即使透過正當管道取得奧運資格，這段期間又受到輿論壓力，兩人每次賽後都有大批媒體擠在混合採訪區想採訪。

努力8年拚下奧運金牌

25歲的凱莉芙上屆東京奧運獲得60公斤級第5名，本屆升量級又面對IBA的霸凌，她把專注力擺在擂台上，昨一舉奪金。她表示，「我努力8年，日以繼夜訓練就是為了拚下奧運金牌，如今真的完成了夢想！」

凱莉芙用金牌證明自己，尤其在排山倒海而來的的壓力還能拿下金牌，感覺更是特別，「我完全有資格參加這次比賽，我和其他女人一樣也是女人，我生為女人、活為女人，絕對有這資格。」只是，令她不解的是2018年開始參加IBA舉辦的賽事，相信IBA對她很熟悉，「我不知道為何他們現在如此討厭我，這面金牌能捍衛我的尊嚴，也為國家爭取榮耀。」

陳念琴獻上溫暖擁抱

金牌戰結束後，凱莉芙、楊柳及銅牌得主陳念琴、泰國的蘇萬娜彭一起出席頒獎典禮，4位女將也合影留念，陳念琴還對凱莉芙獻上溫暖擁抱，4人一同牽著手並高舉，接受觀眾歡呼，氣氛溫馨感人。陳念琴則在社群貼出4人合照，並寫道：「走到這裡，大家都不容易，恭喜大家！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中