奧運》擊破性別爭議 凱莉芙奪金捍衛尊嚴

陷入性別爭議的凱莉芙，昨為阿爾及利亞奪下奧運女子拳擊首金，並再次宣告自己就是「女人」！（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷、凱莉芙，在巴黎奧運期間因性別爭議成為話題人物，凱莉芙昨在拳擊女子66公斤級金牌戰以5：0打敗中國楊柳，為阿爾及利亞奪下奧運女子拳擊首金，並再次宣告自己就是「女人」！

凱莉芙親吻奧運金牌。（路透）

再次宣告自己是女人！

凱莉芙、林郁婷去年世錦賽遭國際拳總（IBA）取消參賽資格，但IBA迄今都無法提出相關證據說明，兩人都滿腹委屈，即使透過正當管道取得奧運資格，這段期間又受到輿論壓力，兩人每次賽後都有大批媒體擠在混合採訪區想採訪。

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努力8年拚下奧運金牌

25歲的凱莉芙上屆東京奧運獲得60公斤級第5名，本屆升量級又面對IBA的霸凌，她把專注力擺在擂台上，昨一舉奪金。她表示，「我努力8年，日以繼夜訓練就是為了拚下奧運金牌，如今真的完成了夢想！」

凱莉芙用金牌證明自己，尤其在排山倒海而來的的壓力還能拿下金牌，感覺更是特別，「我完全有資格參加這次比賽，我和其他女人一樣也是女人，我生為女人、活為女人，絕對有這資格。」只是，令她不解的是2018年開始參加IBA舉辦的賽事，相信IBA對她很熟悉，「我不知道為何他們現在如此討厭我，這面金牌能捍衛我的尊嚴，也為國家爭取榮耀。」

陳念琴獻上溫暖擁抱

金牌戰結束後，凱莉芙、楊柳及銅牌得主陳念琴、泰國的蘇萬娜彭一起出席頒獎典禮，4位女將也合影留念，陳念琴還對凱莉芙獻上溫暖擁抱，4人一同牽著手並高舉，接受觀眾歡呼，氣氛溫馨感人。陳念琴則在社群貼出4人合照，並寫道：「走到這裡，大家都不容易，恭喜大家！」

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