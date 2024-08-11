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奧運》IOC再挺林郁婷 明年定奪下屆是否有拳擊

2024/08/11 05:30

林郁婷（資料照）林郁婷（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際奧會（IOC）主席巴赫昨日重申，支持台灣林郁婷、阿爾及利亞凱莉芙的參賽權利，並將在2025年上半年決定下屆洛杉磯是否還有拳擊賽事。

IBA獲俄國撐腰 不可信賴

「這不是包容的問題，而是正義的問題，必須允許女性參與女子賽事。」 巴赫在巴黎奧運尾聲召開國際記者會，直言男女之間的區別，並不像那些有心人士想的如此簡單，再度表態力挺無端捲入性別爭議的林郁婷、凱莉芙，「她們兩人都是女性，有權利參加女子賽事，這與包容性沒有任何關係。」並直指背後由俄國撐腰的國際拳擊總會（IBA），已淪為具高度政治利益的不可信組織。

須有全新國際總會取代IBA

去年IOC以未整頓治理與財務改革為由，撤銷對IBA的認證，雙方衝突愈演愈烈，IOC自東京奧運以來持續接管舉辦拳擊賽事，迄今仍未納入2028年洛城奧運。巴赫也敦促各國拳擊協會盡快成立全新的世界管理組織，否則4年後恐無緣奧運，「我希望能在明年上半年得到答案。」

巴赫展現壯士斷腕決心，強調下屆奧運還有拳擊的先決條件，就是由全新的國際總會取代混亂失控的IBA，「如果沒有可靠的合作夥伴，將不會在洛城舉辦拳擊比賽。」

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