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奧運》台灣3女力 奔馳在冠軍大道

2024/08/11 05:30

個性活潑外向的陳念琴（右），與吳詩儀帶著會旗站上冠軍大道，接受上萬人歡呼。（特派記者王元鴻攝）個性活潑外向的陳念琴（右），與吳詩儀帶著會旗站上冠軍大道，接受上萬人歡呼。（特派記者王元鴻攝）

〔特派記者王元鴻／巴黎報導〕獲邀登上奧運冠軍公園的英雄舞台，巴黎奧運女子59公斤摘下銅牌的「舉重女神」郭婞淳，像巨星一樣在伸展台上走秀，背景是艾菲爾鐵塔，滿場熱情觀眾的歡呼聲，第一次在奧運有這種英雄禮讚的場面，她深覺震撼，她說：「真的會起雞皮疙瘩！」

郭婞淳（前）與教練林敬能及醫療團隊在艾菲爾鐵塔前自拍。（資料照，記者陳志曲攝）郭婞淳（前）與教練林敬能及醫療團隊在艾菲爾鐵塔前自拍。（資料照，記者陳志曲攝）

開幕典禮的主會場在塞納河畔的侯卡德后花園，背景就是艾菲爾鐵塔，開幕典禮後變身為冠軍公園，每天都安排許多活動，包括夜間大螢幕直播賽事、邀請得牌選手到英雄舞台上分享榮耀，民眾免費進場，每場13000人，幾乎場場爆滿。

披會旗走伸展台

郭婞淳跑起來

郭婞淳是第一個登上冠軍公園走秀的台灣選手，她在伸展台披著會旗跑了起來，她說：「因為舉重頒獎典禮沒能跑步，沒辦法體驗會旗飄揚的感覺。」在舞台上有求必應，對於歡呼民眾的簽名、合照都非常配合，她說：「最可惜的就是我出場的時候，沒有聽到我們的應援曲Never Give Up，不然應該會滿嗨的。」

2017年世大運和東京奧運創下佳績，都曾舉辦英雄大遊行活動，郭婞淳都是主角之一，對當時數萬人夾道歡呼，在英雄谷紙片灑落的一刻記憶猶新，對參與這樣的榮耀分享會並不陌生，不過在奧運還是第一次，一開始還有點緊張，不過氣氛很好，尤其兩旁看台來自世界各地的民眾，一起歡呼、同樂，那種感覺真的很不可思議。

陳念琴吳詩儀

向觀眾放送愛心

女子舉重66公斤級金牌戰，同樣受到性別爭議困擾的阿爾及利亞選手凱莉芙，以5：0擊敗中國楊柳奪金後頒獎，同量級奪銅的陳念琴正式拿到獎牌，台灣時間昨晚她和吳詩儀現身巴黎奧運冠軍公園，在最後一場分享榮耀的活動壓軸登場，巴黎奧運首創的「冠軍大道」獎牌秀也畫下句點。

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