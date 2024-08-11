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花都狂想曲》他們與陳念琴 共譜一頁奇蹟

2024/08/11 05:30

陳念琴在頒獎典禮上小心翼翼看著獎牌，眼角也泛淚。（特派記者陳志曲攝）陳念琴在頒獎典禮上小心翼翼看著獎牌，眼角也泛淚。（特派記者陳志曲攝）

「吳琴戰隊」的吳詩儀和陳念琴在巴黎奧運女子拳擊帶回2面銅牌，兩人站上最風光的奧運冠軍公園英雄舞台，在萬人擁戴下分享奪牌榮耀，2個人各自走過人生低谷，蛻變幻化成美麗的蝴蝶，激勵了無數人，尤其陳念琴在癌後攀上生涯顛峰，自助人助共譜一頁奇蹟。

「拳擊女王」陳念琴在女子66公斤級奪下銅牌，距離她被確診罹患何杰金氏淋巴癌剛好5年，期間經歷了8次化療、近2年的療程，連戴拳套都困難重重，化療的歷程身心受盡折磨，但她勇敢挺過，在東京奧運前康復並順利參賽，如今技術和心態更加成熟，終於站上奧運頒獎台。

陳念琴能在大病後在奧運綻放光芒，背後有許多支持的力量，技術方面的提升，訓練過程中搭配營養學營養補給，和生理學的科學檢測數據，讓她在奧運發揮最佳實力。

擔任陳念琴黃金計畫召集人的「護國神醫」林聖章說，陳念琴的癌症完全康復，賽前6個月訓練強度大幅增加，有些細節要特別注意，例如幫她提升免疫力，預防各種病毐細菌入侵，另外特別監控血液生化項目的各項數據變化，及體內生化代謝相關指標。臨近比賽時，則加強營養方面的補給，精準提供她超強的戰鬥體能，及訓練和賽後迅速恢復，為下一場比賽儲備精力。

此外，林聖章認為，從神經心理學的角度來看，樂觀積極的個性有助於對抗癌症，陳念琴能克服癌變重新站上運動生涯高點，她活潑積極的個性也幫了大忙，她在4強戰一路領先卻遭中國楊柳逆轉，教練柯文明對判決耿耿於懷，但她並未喪志，還扮演開心果逗教練笑，正面積極的態度充滿感染力，也帶動個性內向的吳詩儀。

陳念琴與吳詩儀一路走來都不容易，所幸背後有一大群人默默支持，加上自己從未放棄，讓她們成功擺脫人生中嚴苛的試煉，在陽光下走進艾菲爾鐵塔前的伸展台，笑容燦爛，迎向生命中的美好。（特派記者王元鴻）

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