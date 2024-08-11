奧運》陳玟卉不喪志 相約4年後洛城見

陳玟卉挺舉第一把成功舉起133公斤，可惜第二、第三把都失敗。 （特派記者陳志曲攝）

〔特派記者粘藐云／巴黎報導〕台灣女將陳玟卉昨在巴黎奧運舉重女子71公斤級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤獲得第6名，她不甘心地表示，過於想要表現，導致節奏太急躁。

急於表現 失常拿第6

27歲的陳玟卉上屆東京奧運初試啼聲，奪下女子64公斤級銅牌，同年世錦賽奪下1金、1銀、1銅表現穩定，但隔年亞錦賽不慎在比賽時傷到右手肘，經過半年休養才重返賽場。

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由於巴黎奧運舉重量級縮減，取消64公斤級，陳玟卉只能選擇升至71公斤級，或者下降到59公斤級，但59公斤級已有名將郭婞淳，因此決定增重。

去年杭州亞運，陳玟卉挑戰76公斤級以第4名作收，但距離獎牌僅差1公斤，拿下巴黎奧運資格後，她也積極地備戰，期待在花都繳出優於上屆成績。

陳玟卉昨成功率不太理想，抓舉、挺舉都各只成功1次，她流下不甘心的淚水，「其實狀態是非常好的，但太過於急著想要發揮，表現沒有很理想，我的實力絕對不只有這樣。」

之後陳玟卉將續戰名古屋亞運，但她強調，想要的絕不只有亞運獎牌而已，「希望在2028年洛杉磯奧運可以讓大家再來採訪我，而且是很漂亮的結果。」

比賽前一天正好是父親節，陳玟卉很感謝教練黃達德一路陪伴，她說：「父親節那天沒跟教練多說什麼，希望比賽能繳出好表現給他當父親節禮物，可惜今年沒辦法完成。」

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