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奧運》林昀儒分享亮點 陳思羽想當5朝元老

2024/08/11 05:30

桌球國手林昀儒與陳思羽昨晨返台，粉絲一早守候接機。（中央社）桌球國手林昀儒與陳思羽昨晨返台，粉絲一早守候接機。（中央社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕超過1年都是帶傷上陣的台灣桌球一哥林昀儒，結束巴黎奧運後終於能稍微喘口氣，接下來將專注養傷，盼以更強壯的姿態面對未來的挑戰。

桌球國手林昀儒（右）與陳思羽昨晨返台。（奧會提供）桌球國手林昀儒（右）與陳思羽昨晨返台。（奧會提供）

男團賽扳倒張本

對戰第2勝生信心

「沉默刺客」林昀儒生涯第二次奧運3線出擊，男單8強不敵地主好手F.勒布朗、混雙輸給中國王楚欽／孫穎莎無緣4強，男團賽事則被日本隊擋在8強，他昨與混雙搭檔陳思羽一同返台，透露去年3月左手受傷後，目前還在慢慢恢復中，接下來在訓練上會增加復健內容，把身體練得更強壯，並讓球技、戰術更完整。

林昀儒在男團賽從張本智和手中搶下唯一1點，收下對戰第2勝。他認為，由於過去交手輸多贏少，拿下勝利有助信心，「能贏下這麼關鍵的比賽，面對接下來的比賽也會更有信心。」

43歲老將莊智淵結束奧運最後一舞，將交棒給新生代，林昀儒昨也送上祝褔對前輩說：「辛苦了」。

本屆是陳思羽4度征戰奧運，她認為，雖然沒有達成目標，但已拚盡全力，希望可以繼續參加2028洛杉磯奧運。她與林昀儒在混雙8強面對中國組合一度握有領先，她坦言，能從中國組合手中搶下2局實屬不易，但對手經驗、實力都略勝一籌，下次必須思考更多對策。

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