日職名人堂標準 林益全更「難」人可貴

統一獅林益全達成2000安，難度比日職還高。（記者廖耀東攝）

日職場數多 只55人達標

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅林益全成為繼張泰山、彭政閔後，史上第3位生涯2000安打者，這項紀錄放眼歷史悠久的日本職棒，也只有出產過55位至少2000安的打者，更不用提單季場數比日職少的中職賽場，「神全」要達成更不容易，且比日職紀錄少24場出賽就達陣，堪稱中職6星級紀錄。

日職最速達成2000安的打者是巨人隊「打擊之神」川上哲治，僅花1646場已高懸68年，無人能突破這項紀錄。而38歲的林益全儘管近幾年上場機會壓縮，仍能在中職僅花1622場就躋身「2000俱樂部」，寫下中職最速紀錄，預料未來也會是高懸一段時間的「神全障礙」。

請繼續往下閱讀...

1622場達成 比日職快

日職在1950年分屬洋聯和央聯以來，單季都至少有120場比賽，在1969至1996年兩聯盟都是130場，從1997年起實施現行的單季143場。中職目前採用120場賽制，跟日職場數相差不少，生涯打席數甚至達上千，讓2000安的難度大大提升。

日媒曾形容，如果是1名剛畢業的18歲畢業生進職棒就晉升先發，每年繳出100安，最快也要等到38歲才能達陣，正因為難度不小，日本棒球名人堂明確設定這是入選標準之一，說明「2000安」的崇高價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法