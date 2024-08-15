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許基宏2分彈 詹子賢代打致勝

2024/08/15 05:30

兄弟許基宏昨轟出2分彈，登基台東球場全壘打王。 （中信兄弟提供）

登「基」台東球場全壘打王

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟許基宏昨在2局下轟出2分彈，登基台東球場全壘打王，雖然球隊一度被扳平，詹子賢在8局下擊出2分打點的代打致勝安，率隊以5：3擊敗富邦悍將，台東系列賽以1勝1敗收尾，緊咬下半季龍頭統一獅。

富邦王牌羅戈傷癒復出，2局下許基宏用2分砲歡迎他，繼2022年後再度於台東棒球場擊出全壘打，累積2轟獨居台東全壘打王，也是兄弟隊史唯一在台東開轟的打者。3局下，陳俊秀再補上適時長打，前3局就率隊取得3：0領先。

詹A對富藍戈 打率達5成

富邦先發投手羅戈最終仍繳出6局8K掉3分的優質先發，退場後的7局上，富邦打線突破中信先發克迪，開局雙安串聯，戴培峰、董子恩連續2支適時安打，將比分追至2：3；8局上張育成開啟攻勢，范國宸適時長打送回追平分，賞給吳俊偉救援失敗。

8局下，中信打線拯救吳俊偉，2出局選到3次四壞球，包括陳子豪從張奕手中耗費12球保送，關鍵打席串聯給詹子賢棒打富藍戈，致勝2分安打助隊中斷2連敗。詹子賢生涯對富藍戈16打數敲8安，打擊率高達5成，完全宰制這位火球男。

中信取4勝 台東球場最多

詹子賢指出，富藍戈是比較強悍的投手，不可能一直等球，「他投他的，我揮我的，出棒就安打了。」中信在台東拿到第4勝，超越富邦的3勝，成為史上在這座球場拿到最多勝的球隊，明天將返回洲際球場跟台鋼雄鷹打3連戰系列賽。

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