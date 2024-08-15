黃子鵬鎖鷹 桃猿擺脫墊底

桃猿黃子鵬5.2局只失1分，助隊擺脫墊底。（記者李惠洲攝）

5.2局只失1分

台鋼吳念庭澄清湖棒球場踩到寶特瓶，高市運發局將究責並扣罰維護廠商。（資料照，記者李惠洲攝）

樂天止4連敗

〔記者林宥辰、李惠洲／高雄報導〕近況低迷的樂天桃猿，昨再戰台鋼雄鷹，靠著先發投手黃子鵬5.2局失1分好投，加上守備端驚險守住台鋼反攻，樂天終場3:1擊敗台鋼，終止近期4連敗，並將下半季墊底位置重新還給台鋼。

台鋼先發左投陳柏清，失分是因保送引起，3局上2出局後，陳柏清連續把樂天前2棒陳晨威和林智平保送上壘，朱育賢和林泓育連續安打，各帶有1分打點，樂天先馳得點。

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樂天黃子鵬3局掉分，也因先保送9棒郭阜林後，又發生暴投，陳文杰高飛犧牲打，讓台鋼該半局拿下1分。

台鋼在7局、8局各有大好得分機會，7下面對後援投手蘇俊璋，首位打者王博玄二壘打，代打張肇元被觸身球上壘，郭阜林試圖短打但形成雙殺；8局下面對陳冠宇，又是首位打者王柏融二壘打，但後繼乏力，也沒能得分。

場內踢到寶特瓶 眾人傻眼

由於兩隊前晚之戰，9局上台鋼二壘手吳念庭在比賽進行中，於守備區附近的紅土踢到了一個寶特瓶，當場眾人看傻眼，工作人員雖很快地就將寶特瓶迅速移走，但吳念庭手上拿著寶特瓶的奇特景象已被現場本報攝影記者拍到，昨天也在媒體瘋傳，讓場方相當沒面子。

高市府︰究責並扣罰廠商

由於澄清湖棒球場在今年4月比賽期間才發現有鐵條插在一壘壘包邊，現在又在球場中發現寶特瓶，再度引發球迷熱議。高雄市政府運動發展局昨回應表示，針對本次事件，會針對場地人員究責懲處，並依照契約對場地維護廠商進行缺失扣罰。

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