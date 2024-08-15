李登輝隨扈李武男 奧運拳擊奪牌推手

拳協秘書長彭俊銘（左）與榮譽理事長李武男（右）在巴黎為我奧運選手打氣。（拳協提供）

看到開花結果 多年辛苦值得了

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣拳擊女將在巴黎奧運打下1金、2銅，在拳擊獎牌榜高居第3，僅次於烏茲別克和中國，全程坐鎮督軍的拳擊協會榮譽理事長李武男說：「看到開花結果，這麼多年來辛苦都值得了。」

1968奧運 一度有機會參賽

擔任前總統李登輝隨扈及官邸總管多年，拳擊選手出身的李武男，始終忘情不了這項歷史悠久的古老運動，1968年墨西哥奧運應該獲得國手資格的他，當時卻因圈內派系紛爭無緣參賽，更下定決心投入協會致力改革推廣。

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李武男最驕傲的是，擔任理事長期間2016年獲得突破性進展，陳念琴、賴主恩首度取得里約奧運門票，之後更開啟台將拚出亞奧運佳績，「拳擊最重要的是能吃苦，這群孩子多半出身弱勢家庭，卻靠著無比毅力克服先天逆境，身為過來人，我以大家為榮。很高興見證歷史時刻，代表台灣拳擊邁向新紀元。」

隨隊前進巴黎 答覆外媒護選手

本屆林郁婷無端捲入「性別爭議」，82歲的李武男也隨隊待在巴黎力挺，並以大家長身分接受外媒採訪保護選手，「這都是為了擾亂她的心理戰術。我建議她別聽外界雜音，專注眼前賽事，也不用害怕，全台灣人都支持她！」

李武男也為黃筱雯被對手踩腳跌倒，遭裁判誤判無緣晉級抱屈，「很可惜，不然我們會有2面金牌。」

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