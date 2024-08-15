台灣奧運英雄 明天大遊行

（取自文總臉書）

總統府前出發 親友團齊開趴

台灣英雄大遊行明登場，車隊下午3時從總統府前出發，奧運選手將接受民眾夾道歡呼。（資料照）

〔記者陳昀、何玉華／台北報導〕「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」英雄派對與台灣英雄大遊行將在明天登場，車隊下午3時從總統府前出發，行經襄陽路、館前路、忠孝西路（見圖，取自文總臉書）。

明天的「英雄大遊行」，除了李洋外，所有奪牌選手都會出席，包含王齊麟、林郁婷等國手將站上國防部輕型、中型戰術輪車與民眾同歡，民眾可自行到ibon或FamiPort以取件編號下載列印，製作珍珠奶茶等5種圖樣手板，活動期間沿線物資站也開放索取國旗、英雄旗。

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總統府這次也開先例，邀請選手親友一同入府參與英雄派對，屆時將由國防部三軍儀隊以劍門、示範樂隊現場演奏表達感謝。

賴清德總統表示，台灣的目標是推動全民運動成為運動大國，自然能水到渠成成為獎牌大國；其次，推廣全民運動不但有全民健康的好處，也可以凝聚國人共識，還能讓國際看見台灣；第三，可以用運動進行外交工作，先前希望推動體育暨運動發展部這個方向是正確的，行政院最近就會公布未來如何成立體育部。

北市奧運派對 與大遊行強碰

此外，台北市明天也將在信義區舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」，由於和台灣英雄大遊行強碰，台北市長蔣萬安表示活動預定4點半在香堤大道登場，現場備有美食、調酒、DJ的音樂讓選手放鬆，也邀請選手的家人、教練一起參與。

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