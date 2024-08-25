日本公開賽》專剋日一哥 周天成今爭冠

周天成昨在日本羽球公開賽擺平地主好手奈良岡功大，拿下對戰5連勝及決賽門票。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級750系列日本羽球公開賽男單4強，以21：14、21：16擺平世界排名第8的地主好手奈良岡功大，拿下對戰5連勝及決賽門票，今天將與19歲法國小將拉尼耶爭冠。

日本羽球一哥奈良岡功大吞敗。（法新社）

對戰奈良岡功大5連勝

34歲的周天成這一站展現絕佳狀態，先後擊敗中國好手陸光祖、隊友李佳豪、世錦賽銅牌泰國名將王高倫，及擅長打消耗戰的「日本磨王」奈良岡功大，繼2022年後再度挺進決賽。

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拉尼耶爆冷 扳倒球王

周天成昨在開賽前段處於劣勢，不過他在12：14落後下以一波9：0的攻勢後來居上，先馳得點，第2局也延續氣勢，靠著強勁殺球及出色控球，讓對手束手無策只能無奈苦笑。

周天成透露，昨賽前因左邊肋骨痙攣，有些動作難以施展，還好上場後一切無礙，也能做出高難度動作，身為虔誠的基督徒的他，也特別感謝上帝，並歸功大家的代禱奏效。

周天成本季在泰國大師賽奪冠，今天將尋求本季第2冠，過去他曾5度殺入750等級決賽都鎩羽而歸，也希望在日本公開賽能開胡。

世界排名29的拉尼耶一路擊敗大馬一哥李梓嘉、地主好手西本拳太，4強賽更以17：21、21：16、21：18爆冷扳倒世界球王中國名將石宇奇。

膝傷復發 小戴退賽返台

台灣一姐戴資穎前天在女單8強雖贏球，但左膝傷勢復發，為求保險起見決定退出4強賽，昨已返台接受進一步檢查和治療，至於是否會參加9月3日開打的台北公開賽，將視膝傷狀況而定。

楊胡配惜敗 無緣決賽

混雙方面，楊博軒／胡綾芳雖在決勝局化解3個賽末點，仍以18：21、21：15、19：21不敵香港第6種子鄧俊文／謝影雪，無緣決賽。

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