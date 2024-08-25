TPBL》雷狀元今抵台 戰神拚冠有「底」氣

TPBL史上首位狀元雷蒙恩（左）預計今天抵達台灣，正式投入台新戰神季前訓練。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL史上首位狀元雷蒙恩預計今天抵達台灣，正式投入台新戰神季前訓練，代理總教練許皓程期待他展露天賦，也喊話希望新賽季戰績追平上季在T1聯盟的表現，至少打進總冠軍賽。

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩雖在夏季聯賽的出賽名單，但昨與特攻之戰未見人影，許皓程解釋，他因在美國還有私人事務需要處理，近期才會與球隊會合，但球團持續與他保持聯繫。

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許總︰期待他能展露天賦

許皓程指出，雷蒙恩來台後視磨合進度，有機會在夏季聯賽亮相，他身體條件出色，季初傾向不給予太多設定，「希望他在場上拿出自信，將天賦展現出來，相信台灣球迷也很期待他的表現。」

蘇奕晉23分 戰神擊退特攻

戰神昨以87：78擊敗特攻，收下夏季聯賽首勝，新同學蘇奕晉貢獻全隊最高23分，從夢想家轉隊的華裔好手錢肯尼挹注12分。除了兩人，戰神休賽季還加入王律翔、陳冠全等新血，許皓程表示，希望新球季至少追平上季的亞軍成績，「但現在是新的聯盟，也是不一樣的挑戰，還是要一步一步來。」

跨聯盟比武 TPBL聯隊吞敗

另外，由籃協主辦的跨聯盟籃球邀請賽昨在基隆市立體育館點燃戰火，以新人為主體的TPBL聯隊，首戰以61：68不敵SBL台啤，海神首輪新秀魏莨哲攻下全隊最高18分、戰神江均拿下8分、12籃板。

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