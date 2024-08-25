晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》雷狀元今抵台 戰神拚冠有「底」氣

2024/08/25 05:30

TPBL史上首位狀元雷蒙恩（左）預計今天抵達台灣，正式投入台新戰神季前訓練。（資料照）TPBL史上首位狀元雷蒙恩（左）預計今天抵達台灣，正式投入台新戰神季前訓練。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL史上首位狀元雷蒙恩預計今天抵達台灣，正式投入台新戰神季前訓練，代理總教練許皓程期待他展露天賦，也喊話希望新賽季戰績追平上季在T1聯盟的表現，至少打進總冠軍賽。

前宏國象洋將雷克斯之子雷蒙恩雖在夏季聯賽的出賽名單，但昨與特攻之戰未見人影，許皓程解釋，他因在美國還有私人事務需要處理，近期才會與球隊會合，但球團持續與他保持聯繫。

許總︰期待他能展露天賦

許皓程指出，雷蒙恩來台後視磨合進度，有機會在夏季聯賽亮相，他身體條件出色，季初傾向不給予太多設定，「希望他在場上拿出自信，將天賦展現出來，相信台灣球迷也很期待他的表現。」

蘇奕晉23分 戰神擊退特攻

戰神昨以87：78擊敗特攻，收下夏季聯賽首勝，新同學蘇奕晉貢獻全隊最高23分，從夢想家轉隊的華裔好手錢肯尼挹注12分。除了兩人，戰神休賽季還加入王律翔、陳冠全等新血，許皓程表示，希望新球季至少追平上季的亞軍成績，「但現在是新的聯盟，也是不一樣的挑戰，還是要一步一步來。」

跨聯盟比武 TPBL聯隊吞敗

另外，由籃協主辦的跨聯盟籃球邀請賽昨在基隆市立體育館點燃戰火，以新人為主體的TPBL聯隊，首戰以61：68不敵SBL台啤，海神首輪新秀魏莨哲攻下全隊最高18分、戰神江均拿下8分、12籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中