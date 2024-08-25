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江坤宇10局再見安 兄弟保住龍頭

2024/08/25 05:30

江坤宇10局再見安 兄弟保住龍頭江坤宇（中）10局下敲出再見安打，率兄弟斬斷桃猿7連勝。
（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨與樂天桃猿之戰受雨襲，延後近2小時開賽後場內狀況劇不少，主審張展榮傷退後到醫院檢查被砸傷的左手指，中信洋投猛登三振朱育賢怒吼，爆發2隊板凳清空。兩隊天王山之戰殺到突破僵局制，「小黑」吳俊偉在10局上守住滿壘危機，10局下江坤宇再見安打，率隊以4：3斬斷樂天7連勝，保住下半季龍頭。

猿隊跑壘指導教練陳彥夆（左二）與兄弟洋投猛登起口角，兩隊一度清空板凳。（記者廖耀東攝）猿隊跑壘指導教練陳彥夆（左二）與兄弟洋投猛登起口角，兩隊一度清空板凳。（記者廖耀東攝）

猿象割喉火爆

兄弟守護神吳俊偉10局上解決滿壘危機。（記者廖耀東攝）兄弟守護神吳俊偉10局上解決滿壘危機。（記者廖耀東攝）

一度清空板凳

猛登在3局上投出挖地瓜的壞球，朱育賢想爭取是顆打到腳的觸身球，樂天提出重播輔助判決失敗，朱育賢要回打擊區，卻在穿戴護具、噴止滑劑花了點時間，令猛登頗有微詞，三振朱育賢怒吼幾聲，樂天跑壘指導教練陳彥夆見狀也跟猛登「言語交換」，雙方清空板凳。

江坤宇中斷無失誤紀錄

面對近況氣勢如虹的樂天，中信總教練平野惠一賽前才說希望逮中樂天守備的弱點，5局下就兌現，開局2支內野安打和觸身球攻佔滿壘，陳俊秀擊出安打造成左外野手朱育賢接球失誤，搭配許基宏高飛犧牲打，單局狂攻3分。

出乎平野劇本之外的是，游擊金手套4連霸的江坤宇5局下罕見沒攔住滾地球，中斷連續80次守備機會無失誤紀錄，近況超火的樂天39歲老將林智平再挺身而出，在一、二壘擊出適時安打，馮健庭又補上長打，回敬3分大局追平戰局。

此役投出火氣的猛登，總計89球吃完6局，被擊出5支安打，失掉3分。值得一提的是，他在6局觸身林泓育，本季已累積17次，只差1次就追平2010年羅曼、2020年卡本特的單季最多紀錄。

中信延續上週人氣動漫「火影忍者疾風傳」主題日，昨推出第2彈首日吸引10320人進場，遇上雨襲延至6點50分開打，主審張展榮在1局下被魔神樂的反彈球砸中左手指，忍耐到2局上結束撐不住退場，啟動預備裁判邱景彥上場，三壘審楊崇煇接替主審。

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