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魔鷹第25轟致勝 澄清湖真鷹雄

2024/08/25 05:30

台鋼魔鷹7局下敲出2分砲致勝，獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）台鋼魔鷹7局下敲出2分砲致勝，獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）

主場11轟 率隊3連勝

單場MVP魔鷹（中）賽後與球迷合影。（記者李惠洲攝）單場MVP魔鷹（中）賽後與球迷合影。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕「Home is Home！」台鋼雄鷹昨在澄清湖主場迎戰味全龍，魔鷹在7局上被對手用全壘打追平後，立刻在7局下化身「鷹雄」，用本季第25轟的兩分砲要回領先，不但助台鋼以7：5拿下3連勝，在這座球場更已敲出11轟，也讓他吐出「主場就是主場」的轟後感。

台鋼黃群連兩場救援成功。（記者李惠洲攝）台鋼黃群連兩場救援成功。（記者李惠洲攝）

台鋼昨舉行「鷹勇戰士」主題日，全隊也穿上「上尉鷹雄」的迷彩球衣迎戰，吸引9510名球迷相挺。不只場面熱鬧，場上過程也很精彩，台鋼先發投手哈瑪星7局上被敲出追平3分砲形成5：5後，魔鷹隨即在7局下大棒一揮，就連總教練洪一中賽後都直言關鍵：「那個氣勢又回來了。」

味全先發投手鋼龍2局下控球走鐘，單局3次保送並失3分，哈瑪星在6局結束時仍帶有5：2領先的勝投資格，只是他6局上續投後先因守備失誤讓打者上壘，最後又因一顆偏高的失投滑球讓蔣少宏擊出全壘打而退場。

洪總也和哈瑪星針對那顆配球討論，認為投手在那種情況應該以擅長的球路去面對，「他之前投出的直球一直讓蔣少宏跟不上，但為何選擇一顆較慢的變化球路，投捕之間可以再研究。」

魔鷹近7場26打數敲出12支安打（3轟），手感發燙，但在這之前歷經一波連5場未敲安的小低潮，他說，「這在賽季中本來就會發生，能做的就是儘快冷靜、儘快往前。」

此外，台鋼捕手張肇元8局下因不滿主審的好球三振判決遭驅逐出場，是他生涯第1次，他坦言說了不該說的話，「還是要尊重裁判判決。」

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