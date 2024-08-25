林佳緯明起暫脫隊 趕進度開轟

獅隊林佳緯（右）7局下一棒逆轉戰局。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊昨主場和富邦悍將交手，兩位平鎮高中校友林詔恩、黃保羅都沒能完成5局投球，反倒是穀保家商校友林佳緯當英雄，7下擊出逆轉3分砲，不僅幫助獅隊7：5贏球，也讓總教練林岳平收下執教生涯第281勝，超越「飛總」呂文生，獨居獅隊隊史最多勝。

獅隊教頭林岳平。（統一獅提供）

3分砲逆轉戰局

獅隊2下靠著林益全適時安打先馳得點，4上申皓瑋陽春砲追平。兩隊你來我往，5局上富邦高國麟、林哲瑄和戴培峰，面對高塩將樹都敲安，一度取得2分領先。7局下，富邦推出岳少華接手，保送楊竣翔、陳聖平內野安打，林佳緯擊出3分打點全壘打，是他本季第2轟，一棒逆轉戰局。林佳緯即將在明天赴U23世界盃台灣隊集訓報到，報到前倒數第2場比賽當英雄。

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賽後站上MVP頒獎台，林佳緯坦言，一開始本想短打、機會留給下一棒的隊友邱智呈，甚至暫停時還問了邱智呈意見，最後才決定相信自己，並有了好結果。以往常被學長拱上頒獎台一起跳舞，林佳緯笑說：「很開心這次自己是主角了。」

獅隊靠著火力逆轉勝，但有鑑於牛棚仍不穩，昨球團宣布簽下外籍客座投手教練霍斯曼（Vince Horsman），57歲的霍斯曼選手時期曾短暫來台效力台灣大聯盟金剛、勇士隊，當時譯名「騎士」。獅隊球團表示，霍斯曼主要任務是協助一、二軍投手訓練及調整，下月初抵台後，會協助到球隊秋訓結束。

而近7戰僅1勝的富邦，洋投布局大致有譜，昨註銷僅短暫效力5場的洋投杰戈，登錄今天即將初登板的洋左投班恩，另3名洋投分別是羅戈、藍力和後援的富藍戈。

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