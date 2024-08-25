晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林佳緯明起暫脫隊 趕進度開轟

2024/08/25 05:30

獅隊林佳緯（右）7局下一棒逆轉戰局。（統一獅提供）獅隊林佳緯（右）7局下一棒逆轉戰局。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊昨主場和富邦悍將交手，兩位平鎮高中校友林詔恩、黃保羅都沒能完成5局投球，反倒是穀保家商校友林佳緯當英雄，7下擊出逆轉3分砲，不僅幫助獅隊7：5贏球，也讓總教練林岳平收下執教生涯第281勝，超越「飛總」呂文生，獨居獅隊隊史最多勝。

獅隊教頭林岳平。（統一獅提供）獅隊教頭林岳平。（統一獅提供）

3分砲逆轉戰局

獅隊2下靠著林益全適時安打先馳得點，4上申皓瑋陽春砲追平。兩隊你來我往，5局上富邦高國麟、林哲瑄和戴培峰，面對高塩將樹都敲安，一度取得2分領先。7局下，富邦推出岳少華接手，保送楊竣翔、陳聖平內野安打，林佳緯擊出3分打點全壘打，是他本季第2轟，一棒逆轉戰局。林佳緯即將在明天赴U23世界盃台灣隊集訓報到，報到前倒數第2場比賽當英雄。

賽後站上MVP頒獎台，林佳緯坦言，一開始本想短打、機會留給下一棒的隊友邱智呈，甚至暫停時還問了邱智呈意見，最後才決定相信自己，並有了好結果。以往常被學長拱上頒獎台一起跳舞，林佳緯笑說：「很開心這次自己是主角了。」

獅隊靠著火力逆轉勝，但有鑑於牛棚仍不穩，昨球團宣布簽下外籍客座投手教練霍斯曼（Vince Horsman），57歲的霍斯曼選手時期曾短暫來台效力台灣大聯盟金剛、勇士隊，當時譯名「騎士」。獅隊球團表示，霍斯曼主要任務是協助一、二軍投手訓練及調整，下月初抵台後，會協助到球隊秋訓結束。

而近7戰僅1勝的富邦，洋投布局大致有譜，昨註銷僅短暫效力5場的洋投杰戈，登錄今天即將初登板的洋左投班恩，另3名洋投分別是羅戈、藍力和後援的富藍戈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中