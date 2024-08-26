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雲豹換血變陣 林信寬扛重任

2024/08/26 05:30

林信寬（雲豹提供）林信寬（雲豹提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台啤永豐雲豹上季勇奪T1聯盟總冠軍，休賽季陣容出現不少異動，二年級生林信寬期許自己能肩負更多重任，為球隊帶來貢獻。

 林信寬去年以狀元之姿加盟雲豹，出賽24場，投籃命中率39.7%，場均10.5分、2.5籃板，他對新賽季的期許是進攻手法可以更全面，暑假也特別苦練盤球，昨在「adidas Summer League 夏季聯賽」首戰面對攻城獅拿下全隊最高13分，不過雲豹以66：84敗下陣來。

夏季聯賽對攻城獅

拿全隊最高13分

 雲豹今夏送走控衛蔣淯安，補進呂濟而、楊盛硯等好手，對於球隊陣容變動，林信寬表示，會努力承擔更多重任，但也不希望因此給自己太大壓力，進而影響表現。

 今年在TPBL選秀獲雲豹首輪指名的汪哲宇，昨小試身手拿下7分，他與林信寬繼杭州亞運3對3男籃一同奪金後再度並肩作戰，汪哲宇透露，雖然林信寬總愛打趣稱他「菜鳥」，但無論場內外都為初來乍到的自己提供不少幫助。

 31歲後衛李啟瑋是上季雲豹冠軍成員，休賽季轉戰攻城獅，昨對決前東家外線7投5中，攻下全場最高17分成為贏球功臣，他透露還在適應新球隊的體系，不過日前在球隊安排之下到南韓知名籃球學院接受個人訓練一週，有效維持球感。

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