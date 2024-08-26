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劉基鴻差點完全打擊 龍21安屠鷹

2024/08/26 05:30

劉基鴻差點完全打擊 龍21安屠鷹味全王維中先發75球投完5局無失分，拿下本季第4勝。
（記者李惠洲攝）

首局就開轟 單場4安

龍隊為了換手氣，昨賽前先發10人「親簽」打序表，果然全隊敲出21安，痛擊台鋼中止4連敗。（記者倪婉君攝）龍隊為了換手氣，昨賽前先發10人「親簽」打序表，果然全隊敲出21安，痛擊台鋼中止4連敗。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕味全龍劉基鴻昨9局上敲出團隊第21支安打，也是他單場第4安及美中不足的「一安」，因為他雖成為助龍隊14：0大勝台鋼雄鷹的單場MVP，但最後挑戰二壘安打未果、無緣締造完全打擊，賽後惋惜笑說：「自己也覺得滿可惜，下次再來。」龍隊中止4連敗，台鋼則中止3連勝。

劉基鴻差點完全打擊 龍21安屠鷹吉力吉撈．鞏冠的第21轟在第6局出爐。
（記者李惠洲攝）

先發10員親簽打序表 換手氣

味全龍劉基鴻（右）單場4安獲MVP，可惜無緣締造完全打擊，率龍軍14：0大勝台鋼。（記者李惠洲攝）味全龍劉基鴻（右）單場4安獲MVP，可惜無緣締造完全打擊，率龍軍14：0大勝台鋼。（記者李惠洲攝）

為了換手氣，龍隊昨由先發十人「親簽」打序表，結果2棒劉基鴻首局就砲轟台鋼先發左投江承諺、轟出本季第6轟，禁賽期滿歸隊的郭天信和張政禹也各繳出4安和3安猛打賞，而4棒吉力吉撈．鞏冠的第21轟也在6局出爐。龍隊總教練葉君璋賽後表示，「打擊上有串連，是這幾場比較少看到的。」

劉基鴻去年打出119場出賽16轟和2成91打擊率的個人最佳球季，本季在打擊方面略顯低潮，昨賽前打擊率僅2成33，但開賽後卻收下兩個「第一次」，包括首局敲出個人職棒生涯第1支反方向全壘打，以及8局上的一軍第1支三壘安打，也讓他在9局上心生要挑戰二壘安打的念頭，畢竟5局上已敲出一壘安打，他只差二壘安打就能完成壯舉。

「比較可惜，但其實也滿對不起後面打者，讓他們沒打到。」劉基鴻無緣成為繼2015年8月6日胡金龍後的完全打擊打者，他也驚嘆原來中職已有這麼久沒出現這項紀錄，且更僅有10人達成過。

「龍王」王維中以75球投完5局無失分，拿下本季第4勝，而江承諺則連兩場都未投完5局，吞下本季第8敗。龍隊下半季戰績暫居第4，但落後排頭中信兄弟僅2場勝差，球團已鎖定曾來台效力2支中職球隊的右投，最快今天定案。

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