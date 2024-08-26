威能帝殺手本色 7局8K制伏兄弟

桃猿威能帝先發7局飆8K掉2分，率隊擊敗兄弟。 （樂天桃猿提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿威能帝在球隊7連勝中斷後展現王牌身手，昨繳出7局8K的優質先發，率隊以3：2擊敗中信兄弟，以2勝1敗殺出洲際系列賽，距離下半季龍頭僅差0.5場。

樂天前天在突破僵局制惜敗，無緣追平球團史最長的8連勝，總教練古久保健二昨賽前跟全隊說，專注在這場比賽即可，首局打線就迅速進入狀況，1出局連敲3安，加上中信宋晟睿和張仁瑋的連2次傳球失誤，率先攻下2分。

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威能帝上月被球打到造成無名指挫傷，8月狀態起伏，昨找回王牌投手，靠著出色的滑球猛飆8次三振，僅在4局下被敲3安掉2分，奪下本季第10勝，古久保誇讚表現很不錯，「很久沒看到有這麼多三振的比賽了。」

樂天跟中信正在爭冠期，威能帝也很清楚，不諱言花了點心思準備這場先發，「狀況特別好的打者、對我打特別好的打者，我都有去研究哪邊可以加強，身體調整也很不錯。」

兄弟8下巨大雙殺 無力回天

落後1分的中信在8局1出局攻佔一、三壘，一度燃起追平戰局的希望，未料曾頌恩的一壘滾地球先讓三壘跑者王威晨被夾殺，樂天迅速回傳三壘再抓到許基宏，夾出「巨大雙殺」形成比賽分水嶺。

陳柏豪解決阿坤克服心魔 連20救援成功

樂天終結者陳柏豪前天被江坤宇敲再見安吞敗投，昨面對的第1位打者又是「阿坤」，他從「直球對決」改成變化球去應對，成功克服心魔解決對手，1局無失分抓下連續20次救援成功，距離2015年陳鴻文連21次的本土紀錄只差1次。

跟江坤宇有好交情的陳柏豪笑說，被敲再見安打後不想再跟他說話，「從牛棚準備時，我就準備好要面對『阿坤』，雖然有幾顆失投，但他也失打，這就是棒球好玩的地方。」

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