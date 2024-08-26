晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

威能帝殺手本色 7局8K制伏兄弟

2024/08/26 05:30

桃猿威能帝先發7局飆8K掉2分，率隊擊敗兄弟。 （樂天桃猿提供）桃猿威能帝先發7局飆8K掉2分，率隊擊敗兄弟。 （樂天桃猿提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿威能帝在球隊7連勝中斷後展現王牌身手，昨繳出7局8K的優質先發，率隊以3：2擊敗中信兄弟，以2勝1敗殺出洲際系列賽，距離下半季龍頭僅差0.5場。

樂天前天在突破僵局制惜敗，無緣追平球團史最長的8連勝，總教練古久保健二昨賽前跟全隊說，專注在這場比賽即可，首局打線就迅速進入狀況，1出局連敲3安，加上中信宋晟睿和張仁瑋的連2次傳球失誤，率先攻下2分。

威能帝上月被球打到造成無名指挫傷，8月狀態起伏，昨找回王牌投手，靠著出色的滑球猛飆8次三振，僅在4局下被敲3安掉2分，奪下本季第10勝，古久保誇讚表現很不錯，「很久沒看到有這麼多三振的比賽了。」

樂天跟中信正在爭冠期，威能帝也很清楚，不諱言花了點心思準備這場先發，「狀況特別好的打者、對我打特別好的打者，我都有去研究哪邊可以加強，身體調整也很不錯。」

兄弟8下巨大雙殺 無力回天

落後1分的中信在8局1出局攻佔一、三壘，一度燃起追平戰局的希望，未料曾頌恩的一壘滾地球先讓三壘跑者王威晨被夾殺，樂天迅速回傳三壘再抓到許基宏，夾出「巨大雙殺」形成比賽分水嶺。

陳柏豪解決阿坤克服心魔 連20救援成功

樂天終結者陳柏豪前天被江坤宇敲再見安吞敗投，昨面對的第1位打者又是「阿坤」，他從「直球對決」改成變化球去應對，成功克服心魔解決對手，1局無失分抓下連續20次救援成功，距離2015年陳鴻文連21次的本土紀錄只差1次。

跟江坤宇有好交情的陳柏豪笑說，被敲再見安打後不想再跟他說話，「從牛棚準備時，我就準備好要面對『阿坤』，雖然有幾顆失投，但他也失打，這就是棒球好玩的地方。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中