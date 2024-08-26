古林7.2局無失分 防禦率1.66最猛

古林睿煬投出本季新高的7.2局無失分，率獅隊3連戰橫掃悍將。（統一獅提供）

獅橫掃悍將 拿下4連勝

〔記者吳清正／綜合報導〕統一獅古林睿煬力投本季新高的7.2局無失分，4：0擊敗富邦悍將，系列3連戰橫掃，贏得4連勝，富邦不僅4連敗，主砲張育成揮棒過猛，左手指擠壓挫傷還提前退場。

古林睿煬一開賽連續解決6名打者，7.2局只被擊出4支安打，投出9次三振、1次四壞球，贏得2連勝、5連不敗，本季第7勝到手，同時是台南球場9連勝、對戰富邦6連勝。

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古林睿煬連續8場投出優質先發內容，單場最多失2分，最近連續10.2局無失分，將聯盟第1的防禦率下修到1.66，三振125次僅次於隊友勝騎士的132次。

第2局統一陳重廷和林益全連續安打，無人出局攻佔一、三壘，楊竣翔適時安打先馳得點。上週才上一軍的楊竣翔連6場安打、連4場打點。

第7局富邦換上左投陳冠勳，來對付統一前4棒的左打，但是拿到1個出局數後，被邱智呈和林安可安打攻下保險分，統一2：0領先。

第8局統一陳重羽和陳聖平連續安打攻佔二、三壘，許哲晏滾地球和林佳緯高飛犧牲打各得1分，將比數拉開到4：0。

張育成手指受傷 提前退場

富邦新洋投班恩初登板，先發4.2局被擊出4支安打失1分，投出7次三振，退場時僅0:1落後，隊友一路掛蛋，最終承擔敗投。張育成則在第4局揮棒造成左手不適，總教練陳金鋒上場關切討論後，保險起見決定退場治療，初判是手指擠壓挫傷，休多久還要觀察。

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