「天禹」禁賽期滿 猛打賞抵過

張政禹9月初就要當爸爸了。（記者李惠洲攝）

6、7棒連線 貢獻7安

〔記者倪婉君／高雄報導〕味全龍郭天信、張政禹在出入爭議場所遭禁賽期滿後，昨重返一軍就排入先發打序，而總教練葉君璋賽前就說會讓兩人「連線」，結果擔任6、7棒的「天禹」在2、6、7局都相繼敲安，雙演猛打賞，合計貢獻7安和跑回4分。

因陷入德州撲克風波，郭天信和張政禹在6日降二軍後沉潛19天於昨天回歸，賽前練習時都略顯嚴肅。葉總還特別找兩人講話，郭天信透露，「他說既然都回來了，就好好打球，不要想那麼多，把心思放在球場上。」

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郭天信在禁賽期間蓄鬍，希望藉此提醒自己不要再犯錯，昨開打前也刮掉象徵「重新開始」，在2局上首次打擊就敲出中外野安打，7局上再敲德州安打。儘管郭天信在二軍調整4場14打數僅敲1安，但葉總賽前就很有信心地說：「把安打留在一軍打。」昨役是郭天信本季首次單場4安。

9月當爸 張政禹重新出發

9月初要當爸爸的張政禹則坦言，今年是滿有體悟的一年，除了有迎接新生命的喜悅，也有歷經前十字韌帶斷裂後復出後又捲入德州事件，「就是很多事情交雜在一起，人生體悟還滿多的，希望以後不要再犯這種錯、不要再去那種場所，自己也有深刻反省。」

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