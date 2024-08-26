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平野呼叫張仁瑋 岳東華「注意了」

2024/08/26 05:30

兄弟張仁瑋（右）首度上一軍，先發守二壘，和江坤宇組成「可愛組合」。（中信兄弟提供）兄弟張仁瑋（右）首度上一軍，先發守二壘，和江坤宇組成「可愛組合」。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟張仁瑋昨天本季首度上一軍就先發守二壘，跟游擊手江坤宇組成「可愛組合」，雖然第1次守備就失誤，但也有美技和安打演出，盼能穩定輸出成為岳東華的競爭者。

岳東華中斷連63場先發

張仁瑋去年在冬盟腳踝受傷，足足花6個月養傷，6月復出後火力爆發，二軍開季連續17場安打，打擊率一度飆到4成41，8月一度手腕扭到休1週，成績些微下滑，但昨天獲得一軍的呼叫，直升先發二壘手，岳東華中斷連續63場先發紀錄。

一軍首秀 攻守都有表現

漫長的一軍復出之路，讓張仁瑋的膚色都曬得黝黑，連總教練平野惠一都說「終於上來了」，希望看他在一軍可拿出什麼表現，「如果表現好，將是東華的競爭者。」

張仁瑋首局就轉傳三壘暴傳，讓球隊多掉1分，但在4局也用美技沒收林立的強勁球，為投手擋掉1分，另外在7局下也敲出本季首安，攻守都有表現。今年他在二軍長打率高達0.563，打擊將是「小小可愛」的本季看點。

張仁瑋指出，去年打擊力量不足，受傷期間特別著重在重訓和飲食，更大的差別是今年傾向全力揮棒，「這是我自己的想法，畢竟其他身材比我好的打者，不用出力就能揮很快，我不能不出力。」

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