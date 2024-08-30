晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》戰神3連勝 慶祝許總真除

2024/08/30 05:30

許皓程（右二）真除為總教練，帶領戰神在夏季聯賽收下3連勝。（台新戰神提供）許皓程（右二）真除為總教練，帶領戰神在夏季聯賽收下3連勝。（台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕上季奪下T1聯盟亞軍的台新戰神昨在adidas Summer League 夏季聯賽以72：61擊敗台啤雲豹，收下3連勝，展現休季鍛鍊成果，也用勝利為甫真除為總教練的許皓程慶祝。

蘇奕晉（左）拿下全隊最高10分、9籃板，助戰神收下3連勝。 （台新戰神提供）蘇奕晉（左）拿下全隊最高10分、9籃板，助戰神收下3連勝。 （台新戰神提供）

戰神上季成立後由外籍教練布萊恩執掌兵符，但開季不久隨即請辭，時任助教許皓程臨危受命擔任代理主帥，率隊一路殺進總冠軍賽，打出驚奇。

即使繳出不錯的成績單，球團前天才正式宣布許皓程真除為總教練。他很感謝球團的肯定，但不諱言，無論哪個角色都有壓力，他也期盼帶領球隊打出不同風貌。

許皓程︰球隊在及格邊緣

戰神在夏季聯賽未嘗敗績，許皓程認為，目前球隊只在及格邊緣，「暑假以個人訓練為主，很多團隊的東西沒加進去，攻守還有點亂，趁著接下來的季前訓練營把團隊東西加入，為新賽季做準備。」

上季勇奪隊史首冠的雲豹，今夏多名主力離隊，包含蔣淯安、李啟瑋等人，加上新聯盟有洋將薪資上限，無法把「表弟」卡森斯找回來，也難網羅大咖NBA球星，戰力大受打擊。

雲豹9新面孔 還需磨合

雲豹夏季聯賽有9名新面孔，球團營運長顏行書坦言，目前球隊看起來和上季是完全不同等級，希望藉著夏季聯賽的磨合能盡快上軌道。面對蔣淯安離隊後的戰力缺口，顏行書不擔心，他認為，年輕的高錦瑋進步迅速，也對於林信寬、丁冠皓有所期待，盼3人能扛起重擔。

雲豹今夏網羅前獵鷹後衛呂濟而，期待他和高錦瑋攜手撐起球隊後場，昨他貢獻10分、2助攻。雲豹在夏季聯賽雖吞下2連敗，但呂濟而認為，球隊默契比上一戰佳，也把訓練成果展現出來，漸入佳境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中