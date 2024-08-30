TPBL》戰神3連勝 慶祝許總真除

許皓程（右二）真除為總教練，帶領戰神在夏季聯賽收下3連勝。（台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕上季奪下T1聯盟亞軍的台新戰神昨在adidas Summer League 夏季聯賽以72：61擊敗台啤雲豹，收下3連勝，展現休季鍛鍊成果，也用勝利為甫真除為總教練的許皓程慶祝。

蘇奕晉（左）拿下全隊最高10分、9籃板，助戰神收下3連勝。 （台新戰神提供）

戰神上季成立後由外籍教練布萊恩執掌兵符，但開季不久隨即請辭，時任助教許皓程臨危受命擔任代理主帥，率隊一路殺進總冠軍賽，打出驚奇。

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即使繳出不錯的成績單，球團前天才正式宣布許皓程真除為總教練。他很感謝球團的肯定，但不諱言，無論哪個角色都有壓力，他也期盼帶領球隊打出不同風貌。

許皓程︰球隊在及格邊緣

戰神在夏季聯賽未嘗敗績，許皓程認為，目前球隊只在及格邊緣，「暑假以個人訓練為主，很多團隊的東西沒加進去，攻守還有點亂，趁著接下來的季前訓練營把團隊東西加入，為新賽季做準備。」

上季勇奪隊史首冠的雲豹，今夏多名主力離隊，包含蔣淯安、李啟瑋等人，加上新聯盟有洋將薪資上限，無法把「表弟」卡森斯找回來，也難網羅大咖NBA球星，戰力大受打擊。

雲豹9新面孔 還需磨合

雲豹夏季聯賽有9名新面孔，球團營運長顏行書坦言，目前球隊看起來和上季是完全不同等級，希望藉著夏季聯賽的磨合能盡快上軌道。面對蔣淯安離隊後的戰力缺口，顏行書不擔心，他認為，年輕的高錦瑋進步迅速，也對於林信寬、丁冠皓有所期待，盼3人能扛起重擔。

雲豹今夏網羅前獵鷹後衛呂濟而，期待他和高錦瑋攜手撐起球隊後場，昨他貢獻10分、2助攻。雲豹在夏季聯賽雖吞下2連敗，但呂濟而認為，球隊默契比上一戰佳，也把訓練成果展現出來，漸入佳境。

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