跨聯盟邀請賽》備戰亞大籃 4大物合摘58分

吳志鍇砍進全隊最多4顆三分球，迄今在跨聯盟賽共進20顆也是團隊之最。（籃協提供）

擊敗SBL彰化柏力力

〔記者林岳甫／綜合報導〕為備戰即將到來的第7屆亞洲大學男子籃球錦標賽，亞大籃代表隊先在跨聯盟邀請賽以賽代訓，昨4位未來職籃選秀大物宋昕澔、吳志鍇、劉丞勳、喬納森合力進帳58分，團隊砍進15顆三分球，終場以91：81擊敗SBL彰化柏力力。

亞大籃9月2日將在台北體育館點燃戰火，台灣隊由政大4連霸教頭陳子威領軍，對手有香港、蒙古、印度、菲律賓及南韓。

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台灣隊征戰亞大籃4位大主力將是政治大學的宋昕澔、吳志鍇、健行科大劉丞勳、台灣藝大喬納森。

吳志鍇轟4記三分彈

最值得關注是196公分的吳志鍇，即將升上大三的他，明年是否提前投入職籃選秀還不確定，但身價已水漲船高，他不僅有高度優勢，又勤練三分球，提前練出征戰職籃的武器。吳志鍇昨砍進全隊最多的4顆三分球，迄今在跨聯盟賽共進20顆也是團隊之最，他不僅敢出手，三分球命中率高達46.5％，獲總教練陳子威盛讚。

宋昕澔貢獻最高19分

宋昕澔貢獻全隊最高19分外帶4籃板、5助攻，劉丞勳進帳11分，挹注14分的喬納森已領到身份證，未來有機會循「阿巴西模式」以本土身分代表台灣打國際賽。

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