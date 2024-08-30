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南韓羽球公開賽》險勝自己人 麟榤配晉8

2024/08/30 05:30

王齊麟（右）／邱相榤（左）合作第2站就挺進南韓公開賽男雙8強。（資料照，Badminton Photo提供）王齊麟（右）／邱相榤（左）合作第2站就挺進南韓公開賽男雙8強。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕以挑戰者心態出擊的「麟榤配」王齊麟／邱相榤，昨在南韓羽球公開賽男雙賽事以21：17、11：21、21：19力克世界排名第10的李哲輝／楊博軒，合作第2站就挺進8強，下一輪將對戰曾高居世界排名第3的地主組合金沙朗／金基正。

贏李楊配 笑稱偷到勝利

王齊麟搭檔從熟悉的李洋變成21歲的學弟邱相榤，兩人的輪轉、站位及默契都有進步空間。王齊麟賽前表示，「我們現在搭配要贏哲輝、博軒有困難！」

李哲輝／楊博軒合作許久，默契上更勝一籌，麟榤配首局主打強勢攻擊奏效，但次局被李哲輝／楊博軒扳回一城，雙方在決勝局你來我往，麟榤配在19平手時連拿2分帶走勝利，王齊麟笑說：「沒想到被我們偷到勝利。」

林俊易、李佳豪男單出線

男單方面，「左手重砲」林俊易以21：17、21：9拍落日本的大林拓真，本季第7度挺進8強，今天將挑戰丹麥名將安童森。李佳豪以21：11、21：18擊敗蘇力揚，收下對戰4連勝，8強將對決中國的李詩灃。

林湘緹、邱品蒨8強內戰

女單部分，林湘緹以21：17、21：14拍落香港盧善恩；邱品蒨在22：20、7：2領先時，泰國名將布莎南因傷退賽，林湘緹、邱品蒨將在8強上演內戰。另外，女雙許尹鏸／林芝昀及混雙楊博軒／胡綾芳、葉宏蔚／詹又蓁也都躋身8強。

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