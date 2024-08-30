8月最後兩戰 悍將面子之爭

江少慶今先發對兄弟，力求擺脫對戰劣勢。 （資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕8月戰績低迷的富邦悍將，今天將回新莊主場迎接和中信兄弟的「金控3連戰」，首戰推派本土王牌江少慶先發。富邦要避免系列賽前2戰都吞敗，成為史上第1支「單月17敗」的球隊。

金控今起3連戰

避免改寫單月最多敗

富邦8月已吞下15敗，差1敗就追平中職史上單月最多敗紀錄，過去包括2012年8月興農牛、2014年5月中信兄弟、2015年9月統一獅、2018年4月中信兄弟都曾單月16敗，並列聯盟紀錄。

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江少慶扛下系列賽首戰，生涯對中信卻最苦手，出賽12場僅1勝9敗、防禦率4.42，全是對戰球隊中最糟糕。相反地，中信先發投手象魔力則是「富邦殺手」，生涯對悍將戰績3勝0敗。

831洋將大限明天到期，本週前2戰都派洋投的中信，可望在金控系列賽也端出「洋投全餐」，象魔力今天傷癒復出，暌違515天又在一軍登板，盼能從熟悉的富邦手中證明傷勢無虞。

富邦昨宣布選秀8名球員全數完成簽約，除了已加盟出賽的張育成和張奕，再簽下3至8輪的陳鐿中、陳品宏、盧柏華、楊閔貽、黃英奇、潘瑋祥。味全龍也宣布簽下8名新秀，效力U18台灣隊的第1指名曾聖安簽約金490萬元，外帶月薪9萬元和80萬元激勵獎金。

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