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中信快腿宋晟睿 平野帶頭喊貝茲

2024/08/30 05:30

宋晟睿（資料照）宋晟睿（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕過去守優於攻的中信兄弟外野手宋晟睿，今年打擊火力大幅提升，上一場更轟出本季第1支全壘打。中信總教練平野惠一表示，22歲的宋晟睿有非常好的潛力，期待他成為和道奇隊貝茲（Mookie Betts）一樣的選手。

「睿睿的素質真的很像Mookie Betts，所以我都叫他Mookie Betts。」平野表示：「今年睿睿本來在開季名單中，可惜因為受傷而改變使用方式，他6月中上一軍以來各方面都有明顯的進步，希望他持續成長，有一天成為中信Mookie Betts。」

宋晟睿表示，貝茲是他數名欣賞的球員之一，從以前就會關注貝茲的比賽，學習他對好壞球的攻擊策略、守備和跑壘，能夠被期許為貝茲是很大的榮耀，他會努力不辜負總教練的期待。

宋晟睿有極佳的速度，外野守備範圍大，傳球臂力又強，但是今年之前生涯打擊率只有0.193，即使上一軍也大多只能代跑、代守，但是今年打擊率高達0.365，只有56打席就跑出10次盜壘，逐漸取得先發地位。

平野指出，其實宋晟睿的盜壘技巧還有很大的進步空間，希望他能和今年進步很多的岳政華一樣成長，明年兩人一起競爭盜壘王。

宋晟睿表示，對於發動盜壘的時機掌握得還不是很好，希望能加強解讀比賽的能力，挑戰盜壘王。

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