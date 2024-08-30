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U18亞青賽很硬 日韓端天菜抗台

2024/08/30 05:30

報德學園的今朝丸裕喜具備日職選秀第1指名實力。（產經新聞提供）報德學園的今朝丸裕喜具備日職選秀第1指名實力。（產經新聞提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18亞洲青棒賽9月2日至8日將在天母、新莊和桃園3地開打，台灣隊留下冠軍的最大假想敵日本隊，網羅甲子園冠軍和日職選秀熱門雙投，預料針對地主而來，台日戰將很有看頭。

京都國際的中崎琉生是甲子園冠軍戰先發。（產經新聞提供）京都國際的中崎琉生是甲子園冠軍戰先發。（產經新聞提供）

甲子園冠軍隊王牌、

全紹凱（記者陳志曲攝）全紹凱（記者陳志曲攝）

日職選秀大物來襲

劉承佑將擔任U18亞青賽開路先鋒。（記者陳志曲攝）劉承佑將擔任U18亞青賽開路先鋒。（記者陳志曲攝）

甲子園冠軍京都國際的中崎琉生是冠軍戰先發，報德學園的今朝丸裕喜被看好有具備日職選秀會第1指名實力，都將隨日本隊來台，台日兩國也都在國內進行最後熱身賽。

去年U18世界盃台灣隊屈居亞軍，今年U18亞青賽一樣在台灣熱戰，教頭同為吳柏宏，雖然世界盃層級較高，但他認為亞青賽更難打，「U18世界盃預賽6隊一組，各隊實力平均，好投手會分散使用，亞青賽日、韓絕對會拿最好的投手對付我們，所以才說更難打。」

台灣首戰南韓 隊形拍板

這屆亞青賽預賽台灣隊與南韓、巴基斯坦、泰國分在A組，日本、菲律賓、香港與斯里蘭卡在B組，下週一晚上6點半台灣隊在天母球場首戰強碰南韓，進入超級循環賽可望對壘日本，甚至再戰最終冠軍戰，台日投手群勢必精銳盡出。

亞青賽今年邁入第13屆，歷屆日、韓各拿下5冠，台灣隊奪2冠，上次拿到冠軍已是2007年，當時由張滄彬擔任教頭，吳柏宏說，「17年前總教練是張老師，我們很久沒拿到冠軍，如果能接在張老師後面奪冠會滿有意義的。」

吸取U18世界盃無緣奪冠的經驗和教訓，吳柏宏指出，去年團隊守備出現瑕疵，今年集訓就知道如何做改變強化，將傷害降到最低，他帶兵也更懂得臨場應變，執教確實較順手一點。

昨對U23台灣隊的練習賽，U18台灣隊由劉承佑和全紹凱扛前兩棒，3至6棒依序為柯敬賢、曾偉喆、曾冠傑、張趙紘，今年選秀味全龍第1指名好手曾聖安埋伏在9棒，吳柏宏解釋，正式比賽先發陣容大致是如此，曾聖安打擊和腳程俱佳，擺在9棒是希望能有效串聯1、2棒攻勢。

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