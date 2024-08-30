亞青5棒曾冠傑 棒球路選台棄日

猿隊選秀第3輪指名曾冠傑將扛亞青賽第5棒。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕老爸擁有博士學位，現於大學教書，曾冠傑出身不凡家庭，今年選秀他獲樂天桃猿第3輪指名，U18亞青賽預計扛5棒、三壘手重任，目標就是奪冠。

曾冠傑表示，兒時老爸赴日工作，他就在日本讀幼稚園，並參加俱樂部性質的棒球隊，小學返台外公為他們兄弟成立社區棒球隊，國小畢業他不打算再打球，希望專注課業，受好友李致霖（今年選秀味全龍第2輪指名投手）之邀，兩人一起進入前金青少棒。

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「訓練量很大，很累。」在前金青少棒首次接受科班訓練，讓曾冠傑大喊吃不消，一度想逃離球隊，咬牙苦撐才堅持下去，他透露，國中畢業原本計畫到日本明德義塾讀書打球，因疫情作罷。

來到高苑工商曾冠傑主守游擊、打3棒，今年畢業家人都希望他先讀大學較有保障，他仍決定趁年輕先挑戰職棒，也如自己預期在前3輪獲球團指名，昔日社區棒球小選手，如今成為職棒球員，譜寫驚奇篇章。

亞青賽台灣隊教頭吳柏宏評估，曾冠傑打擊能力和近況俱佳，放心讓他扛5棒、移防三壘，游擊防區交給打過U12、15、18世界盃的黃天賜，曾冠傑盼不負教練團所托，攻守兩端都能做出貢獻。

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