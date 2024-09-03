晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U18亞青棒球》陳睦衡催落去飆7K 台灣鎖死南韓

2024/09/03 05:30

台灣全隊昨僅5安，江庭毅一人就包3支。（記者林正堃攝）台灣全隊昨僅5安，江庭毅一人就包3支。（記者林正堃攝）

明再贏泰國 就晉級循環賽

U18亞青賽台灣隊首戰擊退南韓，陳睦衡先發5.1局無失分、飆7K奪勝。（記者林正堃攝）U18亞青賽台灣隊首戰擊退南韓，陳睦衡先發5.1局無失分、飆7K奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳睦衡先發5.1局無失分還投出7次三振，江庭毅演出猛打賞還跑回唯一的分數，台灣隊在這對投捕搭檔各在投打兩端交出精彩表現，在第13屆U18亞青賽預賽首戰以1：0險勝南韓，明天再擊敗泰國就以Ａ組第1晉級超級循環賽。

台灣隊拿下首勝，明若擊敗泰國，就以Ａ組第1晉級超級循環賽。（記者林正堃攝）台灣隊拿下首勝，明若擊敗泰國，就以Ａ組第1晉級超級循環賽。（記者林正堃攝）

台灣3局下由江庭毅、黃天賜連續安打發起攻勢，全紹凱於滿壘時選到保送擠回1分，南韓當機立斷換投，由裴璨昇接替丁炫瑀，連續解決柯敬賢、曾偉喆化解危機。陳睦衡用81球投5.1局只挨2安，林鉑濬後援1.2局讓南韓5上5下，台灣全隊只擠出5安，江庭毅一人就包3支。

先發81球投5.1局 只挨2安

陳睦衡指出，第1局比較緊張，全力催球速沒有保留，因為大比賽球速會增加，看到飆出生涯最快的152公里，很開心但也不意外，因為球速、投長局數都有達成，很滿意能在球探面前有好表現，對爭取旅外發展應會有加分，「我很誠實，每1球都有看球速。」

總教練吳柏宏表示，這場預計使用3名投手，陳睦衡就吃5.1局的表現超乎預期，對投手戰力幫助很大，直球、變化球的搭配都很完美，陣中2位捕手的近況都不錯，考量江庭毅比較有國際賽經驗才讓他先出賽，雖然放在第7棒但本來就有打擊能力，「今天的關鍵就是投捕兩位。」

亞青賽巴基斯坦因為人數不足，昨確定無法參賽，本屆僅剩7隊，分A、B組，每組取2隊晉級，台灣隊今天原本賽程對巴基斯坦打不成，教練團仍安排自主訓練協助球員維持感覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中