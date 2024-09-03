U18亞青棒球》陳睦衡催落去飆7K 台灣鎖死南韓

台灣全隊昨僅5安，江庭毅一人就包3支。（記者林正堃攝）

明再贏泰國 就晉級循環賽

U18亞青賽台灣隊首戰擊退南韓，陳睦衡先發5.1局無失分、飆7K奪勝。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳睦衡先發5.1局無失分還投出7次三振，江庭毅演出猛打賞還跑回唯一的分數，台灣隊在這對投捕搭檔各在投打兩端交出精彩表現，在第13屆U18亞青賽預賽首戰以1：0險勝南韓，明天再擊敗泰國就以Ａ組第1晉級超級循環賽。

台灣隊拿下首勝，明若擊敗泰國，就以Ａ組第1晉級超級循環賽。（記者林正堃攝）

台灣3局下由江庭毅、黃天賜連續安打發起攻勢，全紹凱於滿壘時選到保送擠回1分，南韓當機立斷換投，由裴璨昇接替丁炫瑀，連續解決柯敬賢、曾偉喆化解危機。陳睦衡用81球投5.1局只挨2安，林鉑濬後援1.2局讓南韓5上5下，台灣全隊只擠出5安，江庭毅一人就包3支。

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先發81球投5.1局 只挨2安

陳睦衡指出，第1局比較緊張，全力催球速沒有保留，因為大比賽球速會增加，看到飆出生涯最快的152公里，很開心但也不意外，因為球速、投長局數都有達成，很滿意能在球探面前有好表現，對爭取旅外發展應會有加分，「我很誠實，每1球都有看球速。」

總教練吳柏宏表示，這場預計使用3名投手，陳睦衡就吃5.1局的表現超乎預期，對投手戰力幫助很大，直球、變化球的搭配都很完美，陣中2位捕手的近況都不錯，考量江庭毅比較有國際賽經驗才讓他先出賽，雖然放在第7棒但本來就有打擊能力，「今天的關鍵就是投捕兩位。」

亞青賽巴基斯坦因為人數不足，昨確定無法參賽，本屆僅剩7隊，分A、B組，每組取2隊晉級，台灣隊今天原本賽程對巴基斯坦打不成，教練團仍安排自主訓練協助球員維持感覺。

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