23年前亞青首冠 首戰也在天母對南韓

台灣在2001年奪下亞青首冠，當時首戰就推羅錦龍抗韓，如今的他已是統一獅牛棚教練。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕第13屆亞洲青棒錦標賽昨開打就上演台韓大戰，和23年前台灣首次主辦亞青賽的首戰對手和地點都相同，而當年率隊奪下亞青首冠的南英教頭陳献榮仍有滿滿回憶，「那是天母球場第1次舉辦國際賽事，首戰推羅錦龍抗韓，因為他是最好的。」

陳献榮憶當年 當時還有金鏞連線

台灣第4度主辦亞青，其中2007和2016年都在台中舉行，今年則繼2001年後再度以天母為比賽主場地，也讓「牛爸」陳献榮格外有感，「那屆回憶很多，有第1次的胡金龍和陳鏞基『金鏞連線』，還有很會打的陽耀勳拿下全壘打王，而身高190多公分的羅錦龍擔任掌旗官虎虎生風，冠軍戰對日本的李振男很有霸氣。」

請繼續往下閱讀...

當年才高一的羅錦龍首戰對南韓完投9局飆10K失1分，率隊2：1奪勝，又在四強戰對澳洲奪勝且最快球速飆到149公里，而李振男在冠軍戰完投9局只被敲3安無失分，不但助台灣2：0獲勝，更獲選大會MVP。「當年很多人猜我會把羅錦龍留到冠軍戰先發，但我就把他跟李振男換過來，因為最好的就要先上，才有接下來的比賽。」陳献榮說。

羅錦龍在2001年底就以簽約金140萬美元加盟美職洛磯隊，如今他擔任統一獅牛棚教練，和仍是球員的「金鏞連線」繼續同隊，也是難得緣分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法