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悍將持續探底 板凳深度成死穴

2024/09/03 05:30

悍將8月慘吞4勝17敗，寫下聯盟單月最爛成績，下半季已落後台鋼3場勝差，敬陪末座。（資料照）悍將8月慘吞4勝17敗，寫下聯盟單月最爛成績，下半季已落後台鋼3場勝差，敬陪末座。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將「黑色8月」慘吞4勝17敗聯盟史上單月最爛成績，下半季持續探底，甚至被新軍台鋼雄鷹拉開到3場勝差，今年和季後賽漸行漸遠。更迫切的是，富邦全年戰績42勝54敗，也僅領先台鋼3場差距，再不奮起，又將成為新爐主。

邦迷崩潰中 戰績倒數第2

宇宙邦為何選秀重金簽下張育成、張奕都已出賽，最高貴的江少慶久違復出，打擊教練也調整，戰績仍未見起色，處於4連敗，若年底結算戰績被新同學台鋼超車，「邦迷」恐將集體崩潰。

球評潘忠韋認為，富邦8月陷入戰績崩盤，原因之一是得分效率不佳，「數據上的呈現，打擊成績普遍偏低。上半季富邦後援投手穩定，贏了不少1分差比賽。下半季得分效率問題，關係到板凳深度。」

牛棚、先發群面臨疲勞期

潘忠韋解釋，牛棚的消耗和先發野手群面臨疲勞期，都關係到球隊板凳深度，主力選手在疲勞期，若能控制身體狀況，才能穩定發揮。而富邦板凳深度有限，無形中讓主力選手受傷風險增加。

潘忠韋說，去年球季，富邦有葉子霆、周佳樂等年輕好手，今年陳真在受傷前也一度有表現，池恩齊也偶有佳作，而投入U23賽事的王念好，球團則有養成計畫。潘忠韋說：「有些選手還沒有完全展現潛力、天花板還沒到，不過得到的打數相對比較少。球隊考量的不穩定狀況可以預期，但也必須能夠銜接上一軍戰力，板凳深度才能充足。」

既要磨練新人，提高板凳深度；但眼前也要顧戰績，球季更不能提前繳械，如何兼顧，富邦高層和教練團恐要傷透腦筋。

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