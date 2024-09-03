潛規則「心中那把尺」 藏在聯盟特規條例

台鋼陳文杰（右）上週六在9上領先6分時盜壘，造成桃猿總教練古久保健二不悅，陳文杰回休息室時，被總教練洪一中（左）提醒了一下。（資料照）

〔記者吳清正、林宥辰／台北報導〕大幅領先不能盜壘是棒球潛規則之一，但領先幾分才算大幅領先，既然是潛規則，就不會有明文規定，味全龍總教練葉君璋指出，每個人心中都有一把尺，而中職官方的那把尺，就藏在聯盟特別規則條例中。

台鋼陳文杰上週六在領先6分的9局上盜壘，造成樂天桃猿總教練古久保健二不悅。當時樂天可能認為陳文杰不會在大幅領先時盜壘，投手和一壘手並沒有看管跑者，捕手也沒有傳球，根據棒球規則9.07(g)跑壘員企圖盜壘時，守方對此行為漠不關心者，不記錄為盜壘。

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但是紀錄組仍給陳文杰盜壘成功，玄機就在聯盟特別規則條例，根據9.07(g)附註，對於守備是否漠不關心的判斷，必須把包括局數、分數的多項因素做全盤考慮，聯盟特別規則條件因此明定「4至6局10分差、7局以上7分之差」的條件下，如守方對盜壘「漠不關心」才不記錄為盜壘，應為野手選擇進壘。因此陳文杰在9上領先6分時發動盜壘，即使守方沒有任何動作，仍記錄為盜壘，特別規則條例的上述文字雖未提到「大幅領先」，事實上已為中職認定的大幅領先做了定義。

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