自由日日shoot》大幅領先不能盜 潛規則誰說了算

陳文杰（中）在上週日賽前，特別為盜壘事件向古久保健二（左）致歉。（資料照）

〔記者吳清正、林宥辰、黃照敦／台北報導〕上週六台鋼雄鷹陳文杰9上領先6分時盜二壘，引起樂天桃猿總教練古久保健二強烈不滿，隔日陳文杰雖登門道歉，樂天洋投威能帝仍投觸身球招呼。棒球賽領先下發動盜壘，「盜與道」的拿捏潛規則，該如何看待，也引起球迷、球評熱烈討論。

古久保認為，陳文杰盜壘時機沒道理，在日職不會有這種情形發生。其實，2年前，兄弟在3局下贏8分對悍將發動雙盜壘戰術，多攻下1分，果然引爆5局江坤宇連續被觸身球，兩隊板凳清空大場面，時任教頭的林威助解釋，才打三局，比賽還不能論輸贏，更何況常有一局打10分的逆轉比賽，因此盜壘何錯之有，還說出「台灣棒球是這樣子嗎？」。

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「大幅領先」定義不明確

類似這次盜壘爭議，只是諸多棒球賽不成文的規定之一，也就是俗稱的「潛規則」。球評潘忠韋球員時代碰到過很多潛規則，他表示，棒球潛規則完全沒有必要。

潘忠韋指出，棒球潛規則大概就分大幅領先不能下盜壘戰術，以及慶祝動作不能過大等兩大類，但是領先幾分才是勝利保證，當然不會有答案，像昨天大聯盟就有響尾蛇隊和小熊隊單局分別攻下7分和8分，領先的球隊用各種方法試圖得分並沒有錯。

此外，過去大聯盟如果開轟後甩棒或慢慢跑壘，下一棒或開轟者的下一打席，幾乎都會被觸身球，西方投手對此特別敏感。潘忠韋表示，記憶中2003或04年有一次傷後歸隊就擊出全壘打，他跑回本壘時對方投手風神卻對他叫罵，他本來不知道風神為何抓狂，隊友說應該是不滿他慢慢跑壘，但其實他的腳還沒有全好，並不是刻意慢慢跑。

立場不同 球評看法各異

潘忠韋表示，潛規則牽動到人的情緒，總是比較複雜，但也不是無法改變，前幾年大聯盟當局反其道而行，鼓勵年輕選手大動作慶祝開轟，大家逐漸適應，甩棒不再被視為違反潛規則，希望有一天潛規則都消失。另一位球評陳師正認為，職棒有潛規則無可厚非，業餘比賽就大可不必。

2021年白襪新人梅塞迪斯在大比分領先、客串投手的野手投出0好3壞時出棒開轟，不僅對手光火，連自家教頭拉魯薩都不挺。但前洋基左投沙巴西亞當時則抨擊拉魯薩，認為這想法已經過時。

棒球潛規則真不少，還包括投手挑戰無安打或完全比賽時，打者不能短打；二壘跑者不能偷捕手暗號打pass；而不同國家棒球文化和演進也都不盡相同，很難訴諸文字成為標準規則，這也算是棒球人都懂，卻不說清楚的「潛規則」。

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