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台北羽球公開賽今開打 一哥、一姐、麟洋出擊 目標金盃留台灣

2024/09/03 05:30

周天成身體健康恢復。（記者林正堃攝）周天成身體健康恢復。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕超級300系列台北羽球公開賽今在台北小巨蛋點燃戰火，今年共計20國、280位好手參戰，台灣由一哥周天成、一姐戴資穎和奧運雙金男雙李洋／王齊麟領銜出擊，目標把金盃留在台灣。

周天成領軍台灣選手征戰台北羽球公開賽。（記者林正堃攝）周天成領軍台灣選手征戰台北羽球公開賽。（記者林正堃攝）

小戴正常出賽

世界排名第3的戴資穎這次榮膺頭號種子。（資料照）世界排名第3的戴資穎這次榮膺頭號種子。（資料照）

挑戰第6冠

世界排名第3的戴資穎這次榮膺頭號種子，但她在巴黎奧運期間飽受膝傷所擾，小組賽止步，兩週前的日本公開賽雖闖進4強，最後也因膝傷復發退賽。不過，教練賴建誠表示，小戴目前狀況還算正常，一切都在控制範圍內，台北賽確定會出賽，但打到什麼程度，得以她的身體狀況做考量。小戴首輪對手為世界排名67的印度小將赫蔓特，兩人曾於去年台北賽過招，小戴以直落二勝出。

戴資穎生涯曾於2012、2016、2018、2022、2023年在台北賽封后，今年挑戰賽史第6冠和3連霸，賴建誠透露，畢竟這是在台灣的比賽，小戴其實很想參加；她自己也在社群媒體上表示，若狀況可以，希望在場上見到大家。

周天成健康恢復

瞄準冠軍

世界排名第9的周天成先前因肺部不適咳出血痰，所幸恢復良好，參賽沒問題，他解釋，主要是之前在日本訓練時做得太急，才出現這樣狀況。周天成生涯曾於2016、2017、2019、2022年於台北公開賽稱王，今年挑戰賽史第5冠，持續堆高男單最多冠紀錄。他表示，會把每一場當成最後一戰，畢竟無法預期會有什麼狀況，「當然可以的話，拿下冠軍還是最大目標。」

台北賽門票早早售罄，周天成說：「能在主場觀眾面前展現球技、態度是何等幸運的事，會盡力打好每顆球。」他將於首輪迎戰世界排名135的印度賈姆斯里。

上週拿下南韓公開賽男單亞軍、創生涯最佳的李佳豪，表現同樣備受期待，他表示，南韓賽為他增添信心，期待再次站上頒獎台。

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