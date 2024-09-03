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最後合體出賽 王齊麟討教李洋「前場秘訣」

2024/09/03 05:30

李洋、王齊麟奧運後首度合體出席公益活動「新視代運動員支持計畫」。（記者方賓照攝）李洋、王齊麟奧運後首度合體出席公益活動「新視代運動員支持計畫」。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕奧運雙金男雙李洋、王齊麟這週將再度於台北羽球公開賽合體，目標把金盃留在台灣，盼「麟洋配」在台灣最後一舞，畫下完美句點。

獻唱阿妹

《永遠的畫面》給李洋

世界排名第9的李洋／王齊麟擺脫低潮，今年巴黎奧運完成史無前例的二連霸。不過，李洋今年賽季後將退休，奧運後他先休假調整身心，並自行訓練，而王齊麟連兩站都和新搭檔邱相榤聯手出擊。

昨日兩人首度一起進小巨蛋練球，對於強勁風勢感到驚訝，李洋說：「搭配這麼久，我還是第一次打到齊麟，我們可能要再想辦法突破。」昨也是他們在奧運後首次一起參與公開活動，王齊麟獻唱張惠妹的《永遠的畫面》給李洋，場面溫馨。

隨著李洋退役，「麟洋配」即將拆夥，王齊麟仍不時向李洋請益，希望知道有哪些地方可以改變，尤其現在自己得多扛前場的責任，他笑說：「現在才發現前場組織真不容易，肯定要跟李洋討教一下。」

李洋：麟榤配殺球快

高度超越我

李洋給「麟榤配」很高評價，「他們殺球真的超快！我想他們會慢慢找到屬於自己的方式，他們的高度應該可以超越我們。」

李洋即將退役，他坦言很不捨王齊麟，還不忘開玩笑說：「他現在打那麼好，不需要我了啦！」但他認為，「麟榤配」好表現對於台灣羽球發展很有幫助，也能提升關注度。

李洋／王齊麟這次台北賽榮膺頭號種子，首輪要面對世界排名84的法國組合卡托恩／雷諾瓦，雙方沒有交手紀錄。

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