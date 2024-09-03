U18亞洲盃籃賽》不敵黎巴嫩長人陣 台灣隊吞小組賽首敗

U18亞洲盃男籃台灣不敵黎巴嫩。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024年U18亞洲盃男籃賽昨在約旦點燃戰火，台灣隊對決黎巴嫩手感不佳，終場以75：97輸球，吞下小組賽首敗。

面對6位身高200公分敵手

本屆台灣隊由南山高中教練楊宜峰、陳柏廷及光復高中助理教練李宇偉組成教練團，與黎巴嫩、蒙古及澳洲同為A組。楊宜峰在集訓期間十分強調團隊防守，認為只有鞏固防守端，才有機會與亞洲各國一較高下。

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黎巴嫩陣中坐擁6位身高200公分以上的長人，台灣隊面對人高馬大的陌生對手，開賽就遭下馬威，首節被打出17：32的攻勢，逐漸回神後雖在第三節一度將差距縮小至個位數，可惜沒能延續反撲氣勢，終場以22分差敗北。

台灣隊此役整體命中率僅31.2%，三分球40投6中，命中率更只有15%，在禁區討不到便宜，外線也沒能發揮。

全隊只有3人得分達雙位數，南山高中劉耕灝攻下15分，陳均維貢獻10分、6助攻、6籃板，光復高中張鈞淮挹注10分、8籃板。

今晚對決蒙古 力拚首勝

台灣隊上屆以第7名作收，此次希望能更上一層樓，今晚7點對決蒙古一戰必須及時修正問題，力拚首勝。本屆亞洲盃前4名將獲得明年於瑞士舉辦的U19男籃世界盃資格。

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